CANCAN.RO îți propune un test IQ tare interesant. Pentru îmbunătățirea memoriei și a concentrării, îți poți începe ziua cu astfel de exerciții. În provocarea de astăzi trebuie să ghicești care dintre cei trei bărbați trișează și depune cel mai puțin efort. Crezi că te încadrezi în cele 12 scunde alocate?

Majoritatea testelor de inteligență te ajută să găsești soluții creative la provocările din viața reală. Rezolvarea unor astfel de provocări necesită analiză logică și gândire creativă în deodată. Acest proces implică ambele emisfere ale creierului în același timp, ceea ce îți îmbunătățește capacitatea de a gândi în afara tiparelor standard.

TEST IQ | Care dintre acești 3 bărbați trișează?

Atunci când rezolvi teste de inteligență, creierul tău este forțat să își amintească secvențe, detalii și modele, astfel încât să procesezi informații, să gândești strategic și să rezolvi probleme complexe. Prin rezolvarea regulată a testelor de inteligență, creierul tău va învăța să abordeze anumite probleme sub presiune. Implicarea în astfel de exerciții întărește conexiunile neuronale, ceea ce, la rândul său, îmbunătățește memoria pe termen scurt și viteza de gândire.

În testul IQ de astăzi trebuie să descoperi care dintre cei trei bărbați trișează. Ai la dispoziție 12 secunde pentru a rezolva provocarea de astăzi. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă! Observă cu atenție indiciile vizuale, privește-i pe fiecare în parte și observă limbajul corpurilor. Cine pare să depună cea mai ușoară muncă? Încearcă să rezolvi provocarea de astăzi prin metoda eliminării. Există un bărbat care nu depune efort la fel ca ceilalți doi. Îl poți identifica?

REZOLVARE: Bărbatul B este cel care nu depune la fel de mult efort. Este îmbrăcat într-o ținută formală și nu pare tensionat sau obosit în timp ce ajută la transportarea bușteanului. Prima și a treia persoană sunt epuizate de greutatea buștenaului.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

