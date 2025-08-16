Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 17-17=17

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Crezi că reușești să îi dai de cap? Dacă da, spor la treabă. Mută un singur băț de chibrit pentru a corecta rezultatul ecuației: 17 – 17 = 17.

O nouă zi, o nouă provocare interesantă. Testele de inteligență sunt exerciții care necesită nu doar atenție și gândire profundă, ci și capacitatea de a gândi în mod creativ pentru a găsi soluția. Ele pot apărea sub diverse forme, de la ghicitori și enigme vizuale până la probleme matematice. Dificultatea lor variază, unele fiind ușoare și distractive, în timp ce altele pot pune în dificultate chiar și cele mai strălucite minți timp de ore întregi.

Test IQ cu bețe de chibrit

Testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, însă, nu e chiar așa. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 17 – 17 =17.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

REZOLVARE:

Dacă privești cu atenție cifrele formate din bețe de chibrit, vei observa că printr-o mică modificare poți transforma întreaga ecuație. Pentru a corecta egalitatea, tot ce trebuie să faci este să iei un băț de chibrit de la 7 din rezultat, astfel încât rezultatul să formeze ecuația 1 -1. Prin urmare, ecuația corectă devine 17 -17 = 1-1 adică 0.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

