Test IQ cu chibrituri | Corectați 8 – 8 = 18, mutând un singur băț

CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru genii. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit și să corectezi rezultatul ecuației 8-8 = 18. Ești pregătit?

Testele de inteligență au ajuns în atenția psihologului fracenz Alfred Binet, care, la rândul său, le-a perfecționat. Dezvoltarea testelor psihometrice a început în secolul al XX-lea. Atunci, aceste teste erau utilizate pentru măsurarea vitezei de reacţie. Primul test de inteligență a apărut în anul 1905.

La mai bine de un secol, aceste teste au început să fie tot mai prezente în diverse ramuri. Pe lângă utilizarea lor în câmpul psihologiei, testele IQ au devenit și instrumente pentru diverse companii prin care testează capacitățile viitorilor angajați.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 8 – 8 = 18

Acest tip de exercițiu este folosit adesea pentru a stimula atenția, memoria vizuală și concentrarea, iar provocarea de astăzi se înscrie perfect în această categorie. Cei care au reuşit să rezolve provocarea, sunt felicitaţi şi aplaudaţi. Pentru cei care încă încearcă să găsească răspunsul, iată rezolvarea:

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 8 – 8 = 18 trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 8 (din 18) și să îl muți la semnul minus, astfel încât acesta devine plus. Ecuația finală devine 8 + 8 = 16.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

