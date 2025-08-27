CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență deosebit! Vestea bună este că timpul este nelimitat. Sarcina ta este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 8 + 8 =11.

Așa cum v-am obișnuit, noi vă prezentăm cele mai interesante jocuri de IQ prin care să vă testați, în primul rând, atenția. Astăzi, vă punem la dispoziție un test de perspicacitate cu chibrituri. Acordă un minut din timpul tău și pune-ți mintea și ochii la contribuție. Dacă ai o privire ageră, atunci nu va fi deloc o problemă pentru tine. Ești pregătit? Hai să dăm start distracției! Testul propus astăzi nu este neapărat unul simplu, iar puțin sunt cei care reușesc să aducă ecuația la rezultatul corect.

Test IQ cu chibrituri: Mutați un singur băț, pentru a corecta 8 + 8 = 11

O nouă zi, un nou test care pune la încercare abilitățile cognitive. Testul pe care l-am pregătit pentru astăzi îți va oferi informații neașteptate despre felul în care funcționează mintea ta. În general, testele de inteligență îți vor arăta care este capacitatea ta de analiză și cât de repede poți face deducții! Pentru a avea o zi cât mai productivă este indicat să iei o mică pauză de la rutina zilnică și, de ce nu, să te delectezi cu un test IQ. Nu doar că vei uita de griji și probleme, dar îți vei da seama care este nivelul IQ-ului tău.

REZOLVARE: Mișcarea corectă este următoarea: trebuie să iei un băț de chibrit vertical de la cifra 9 și să îl muți la 11 (astfle încât 11 să devină 17). Prin urmare, ecuația corectă devine 9 + 8 = 17.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste provocări sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

