TEST IQ exclusiv pentru genii | Care dintre aceste 3 pasagere din avion face contrabandă cu aur?

În imaginea de astăzi avem trei personaje: A) o femeie însărcinată și B) o femeie care citește o carte. C) o altă femeie însărcinată. Cele trei se află într-un avion, însă doar una dintre ele face contrabandă cu aur. Nu oricine reușește să spună răspunsul corect, asta pentru că nu multe persoane reușesc să gândească bine sub presiunea stresului și a timpului.

Tu ai reușit să îți dai seama cine este persoana care face contrabandă cu aur? Dacă nu, nu îți face griji! Există multe alte teste interesante pe care le poți încerca și care pot fi pe placul tău. Îți dorim mult noroc data viitoare! Rezolvarea o găsești mai jos.

Rezolvare: Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că răspunsul corect este C). Uitați-vă atent la burta ei. Am atașat în cadrul acestui articol, mai jos, o imagine unde am scos în evidență răspunsul corect.