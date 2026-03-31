TEST IQ | Identificați „intrusul” în maximum 9 secunde!

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică virală. Provocarea de astăzi este să găsești „impostorul” care se ascunde printre literele Q și D. Ai la dispoziție maximum 9 secunde. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Studiile sugerează că acest tip de iluzie optică stimulează creierul și îmbunătățește memoria, concentrarea și capacitatea de gândire critică. Creierul nostru tinde să completeze informațiile lipsă pentru a le procesa mai eficient.

Acest fenomen este mai pronunțat atunci când întâlnește modele repetitive, iar iluziile optice sunt excelente pentru testarea acuității vizuale a unei persoane. Aceste imagini care ne pun mintea la încercare ne provoacă percepția și abilitățile vizuale.

Test IQ: identificați „intrusul” din imagine

Pe lângă testarea abilităților de observare, aceste teste IQ stimulează creativitatea și oferă creierului nostru un antrenament rapid. Practicarea regulată a unor astfel de provocări poate îmbunătăți abilitățile cognitive, contribuind astfel la prevenirea declinului cognitiv la persoanele în vârstă.

REZOLVARE: Elementul care nu se potrivește în imagine este litera O. A fost uimitor, nu-i așa? Iluziile optice sunt destul de complicate, dar tocmai asta le face benefice pentru creier.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

