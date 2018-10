„The Special One” a recunsocut superioritatea lui Juventus: „Juve este la un alt nivel!”

Jose Mourinho, managerul general al formației Manchester United, a recunsocut supremația campioanei Italiei, Juventus Torino în meciul de pe „Old Trafford” din etapa a III-a a Champions League, încheiat cu victoria torinezilor cu scorul de 1-0.

„The Special One” a ținut să evidențieze jocul bun al campioanei Italiei și i-a elogiat pe cei doi fundași cnetrali ai itaalienilor, Leonardo Bonucci – Giorgio Chiellini, după succesul cu 1-0 al italienilor de pe „Old Trafford”.

„Juventus este la un alt nivel de calitate, trebuie să fiu sincer. Un alt nivel de calitate, stabilitate, experienţă. La baza echipei se află Bonucci şi Chiellini. Aceştia sunt baza care le permite să joace cu această libertate în atac. Poate că meritam mai mult, ţinând cont de efortul jucătorilor mei. Puteam obţine un alt rezultat, după modul în care am jucat în repriza secundă. Însă nu am putut, din cauza domnilor Bonucci şi Chiellini. Ar putea să susţină cursuri la Harvard, pentru a preda meseria de fundaş central. Fantastic. Este o echipă care are talent pe tot terenul”, a declarat Jose Mourinho, antrenorul formației Manchester United.

La revenirea pe „Old Traford” din postura de adversar, Cristiano Ronaldo a contribuit la faza prin care Dybala a marcat al patrulea său gol din grupa H în minutul 17.

Imediat după pauză Pogba a fost aproape de egalare, dar Manchester United – Juventus s-a terminat 0-1.

Campioana Italiei conduce grupa H, cu maximum de puncte după trei etape, în timp ce Manchester United se află pe locul 2 cu 4 puncte. Valencia este pe locul 3 cu 2 puncte în timp ce Young Boys Berna închide grupa H cu un punct.