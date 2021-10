Theo Rose a încins imaginația bărbaților! Vedeta s-a prezentat la un eveniment fără lenjerie intimă: ”N-am chiloți astăzi....”

Theo Rose nu se dezice de propriul stil nonconformist. Vedeta a șocat audiența în cadrul unui eveniment monden purtând o rochie cu ”vedere” unde lenjeria intimă nu prea își avea locul. Theo Rose a făcut senzație fără chiloți, iar reacțiile au fost pe măsură.

Theo Rose a încins spiritele celor prezenți la Gala Performanței și Excelenței 2021. Vedeta și-a făcut apariția în stilul propriu caracteristic, acolo unde a și câștigat un premiu important. Spontană și dezinvoltă, Theo Rose s-a lăsat admirată de bărbați și a stârnit invidia femeilor.

Vedeta nu se prea pricepe la discursuri, iar de data asta Theo Rose a dat dovadă de naturalețe în fața celor prezenți la eveniment:

”Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea.

M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez.

Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu. El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs.

N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult. Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante”, a povestit Theo Rose pe pagina ei de Instagram.

Theo Rose a făcut furori pe rețelele de socializare

Theo Rose a făcut ravagii și în mediul online. A strâns peste 80 de mii de like-uri la fotografia în care apare îmbrăcată, în rochia ce nu i-a permis să poarte lenjerie intimă. Cătălin Măruță și-a exprimat doleanțele și s-a asigurat că Theo Rose va purta aceași rochie atunci când va fi invitată în emisiunea lui:

”Sper că asta să fie ținuta la următoarea emisiune”, a fost comentraiul lăsat de Cătălin Măruță.

Sursa foto: Instagram.ro