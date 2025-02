Theo Zeciu, primul mesaj după ce a părăsit Power Couple alături de iubita lui, Cesima. Cum a descris experiența: „Am plâns, ne-am frustrat...”

Ce mesaj emoționant a transmis Theo Zeciu pe rețelele de socializare, după ce el și partenera lui, Cesima Nechifor, au părăsit competiția Power Couple. Cei doi tineri au avut foarte mulți susținători, iar experiența trăită în emisiune le va rămâne mereu în suflete!

Drumul lor la Power Couple România a ajuns la final în ediția de pe data de 12 februarie 2024. Chiar dacă inițial au fost salvați, DOC și Anca au avut avantaj, iar din acest motiv s-a schimbat clasamentul.

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Theo Zeciu este foarte activ pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care îl urmăresc în mediul online. Tânărul a transmis pe Instagram un mesaj prin care mărturisea că experiența trăită de el și Cesima a întrecut orice așteptare.

Theo Zeciu și Cesima au trecut prin tot felul de stări în competiție. Au răs împreună, dar au și plâns. Cei doi se bucură de tot ce au trăit la Power Couple! La sfârșitul mesajului, tânărul a ținut să le mulțumească fanilor pentru toată susținerea.

„Chiar dacă am avut votul majorității, cred că ne-a surprins pe toți superputerea de azi. Experiența noastră de la aceasta emisiune ne-a întrecut orice așteptare, am trecut prin toate emoțiile împreună ca și cuplu, dar și alături de voi. Am râs, am plâns, ne-am frustrat, ne-am bucurat, exact ca în viața de zi cu zi. Mai presus de toate, ne bucurăm nespus că am trecut împreună cu voi și prin asta. Mulțumim din suflet @powercouple_antena1 pentru experiență, și vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și încurajările voastre. Vă iubim”, a scris Theo Zeciu pe rețelele de socializare.