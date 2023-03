Ți se face pielea de găină! Mesajul cutremurător pe care i l-a lăsat Cristian fostei soții, înainte să-și ia viața: ”Vei afla că am făcut accident cu un TIR”

Moartea tânărului Cristian Stănilă a fost învăluită în mister. Directorul unei școli din Tecuci și-a pierdut viața în urma unui accident rutier, după ce a făcut o manevră neregulamentară și ar fi pătruns pe contrasens. La o zi de la tragedie, astăzi, 18 martie 2023, au apărut detalii infiorătoare despre dramele din viața lui, dar și mesajul de adio pe care l-a trimis fostei sale soții.

Se pare că tânărul trecea printr-o perioadă destul de dificilă din viața lui. Tânărul de doar 37 de ani ar fi avut o tentativă de suicid în urmă cu un an. Cu doar o seară înainte de a-și pierde viața, Cristian i-a trimis un mesaj fostei sale soții în care și-a anunțat moartea.

Cristian Stănilă nu a acceptat ideea că și-a părăsit fiul

În urmă cu doi ani, Cristian a decis să-și părăsească familia și să divorțeze. Se pare că acesta își găsise liniștea alături de altă femeie, însă nu a putut să-și ierte faptul că și-a abandonat copilul de doar 3 ani.

„Când vei citi acest mesaj…nu voi mai fi…vei afla că am făcut accident cu un TIR…Asta trebuie să ştie **** (n.r. numele copilului) de acum încolo…tati e un înger care îi va veghea de sus….Nu am putut trăi cu ideea că l-am abandonat la 3 ani şi ceva….nu m-am împăcat niciodată cu asta….ultimii 2 ani au fost groaznici ….fără prieteni, fără un loc unde să îl numesc acasă…fără o familie …da

Acea femeie m-a omorât cu adevărat… ţi-am lăsat toţi banii în cont, 300 milioane am transferat pentru ****… să nu ştie nimeni… atât mai am… să te desurci o perioadă cu ****…nu am fost un tată bun pentru **** în ultimii 2 ani… merita un om care să îi fie alături zi de zi. Am pierdut multe momente când puteam fi lângă el. Am fost de atâtea ori apăsat şi nervos când era cu min. El voia doar să se joace şi eu nu eram în stare să îi ofer asta. Ai grijă de puiul nostru…am încredere în **** că va fi lângă voi. Te iubesc ****. Să faci rost de certificatul de deces şi să îi faci lui **** pensie de urmaş”, a scris Cristian Stănilă în mesajul trimis fostei sale soţii.

Cristian a murit într-un accident cumplit pe ”drumul morții”, din Vrancea, E 85 intersecția Ciorani cu Pufești. Se pare că tânărul a așteptat momentul potrivit și a intrat în depășire chiar în timp ce de pe contrasens se apropia un TIR. Mașina acestuia a fost pur și simplu strivită, iar impactul a fost devastator. În cumplitul accident au fost implicate două tiruri, iar în încercarea de a evita accidentul, unul din șoferi a tras de volan și s-a răsturnat.

