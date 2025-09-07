Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă de 21 de ani

Cristina și Adelin, de 21 și 23 de ani, studenți la Medicină și Marină, sunt tinerii care au murit în accidentul rutier de la Budeasa. O altă fată – pasagera -se zbate între viață și moarte. Nenorocirea s-a produs din cauza vitezei excesive.

În dimineața zilei de duminică, 7 septembrie, două autoturisme s-au izbit frontal, iar ambii șoferi au murit. Accidentul a avut loc pe DJ 703, în comuna Budeasa. Șoferii celor două mașini sunt Mușat Cristian Florentin (21 de ani) și Cotescu Adelin Valentin (23 de ani).

Cine sunt cei doi tineri care au murit la Budeasa

Din cauza vitezei excesive Adelin a pierdut controlul vitezei într-o curbă și a intrat frontal în mașina condusă de Cristian. Impactul a fost atât de violent încât cei doi tineri șoferi au murit pe loc. De semenea, o tânără de 21 de ani – pasageră în mașina lui Adelin – care suferit răni grave. Din primele cercetări ale polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive.

„Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit că un tânăr de 23 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe DJ 703K, pe raza comunei Budeasa, având direcția de deplasare Pitești spre Budeasa, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul vitezei excesive, pe o porțiune de drum în curbă, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sensul opus, condus de un tânăr de 21 de ani, din Budeasa. În urma impactului, ambii conducători auto au suferit leziuni, în urma cărora a survenit decesul acestora. De asemenea, o tânără de 21 de ani, din Pitești, pasageră dreapta față în primul autoturism, a suferit leziuni, fiind transportată la spital pentru investigații medicale.”, se arată în raportul IPJ Argeș.

Cristian (21 de ani) avea planuri mari de viitor și visa să devină medic. Era student la Facultatea de Medicină din Craiova, iar în ziua nenorocirii se îndrepta spre facultate pentru a suține un examen. Din nefericire, acesta și-a pierdut viața la doar câteva săptămâni după ce tânărul și-a condus tatăl pe ultimul drum, răpus de o boală incurabilă.

La volanul mașinii care a intrat frontal în autoturismul condus de Cristi se afla Adelin (23 de ani), student la Academia Navală din Constanța. Alături de el se mai afla o tânără pasageră de 21 de ani – care a supraviețuit miraculos, dar care acum se află internată în spital.

