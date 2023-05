TJ Miles și Francisca vor să facă următorul pas în relație? Ce spun cei doi despre căsătorie

TJ Miles și Francisca au surprins publicul în momentul în care și-au asumat relația. Cei doi au negat, în prima fază, că ar exista ceva între ei, însă, ulterior, au decis să dea cărțile pe față. Lucrurile au evoluat rapid, iar acum se gândesc să scrie următorul capitol în povestea lor. Iată ce spun cei doi despre căsătorie și copil.

TJ Miles și Francisca au început să colaboreze pe plan profesional în urmă cu ceva timp, iar până la o relație, în adevăratul sens al cuvântului, nu a mai fost decât un singur pas. Despre cei doi s-au spus foarte multe lucruri la început, și adevărate și mai puțin reale, dragostea poate învinge orice obstacol, nu-i așa? Francisca Dulceanu, tânăra care a uimit telespectatorii pe scena X Factor România, în urmă cu 10 ani, a dezvăluit într-un interviu pentru CANCAN.RO despre cum a început totul, dar și cum a reușit partenerul ei să o cucerească. (TOATE DETALIILE AICI)

Ce spune Francisca despre căsătoria cu Tj Miles

Francisca s-a separat de soțul ei, luptătorul de MMA, Bogdan Lățescu, în toamna anului trecut, iar divorțul oficial s-a produs în luna ianuarie. La momentul respectiv, mulți au spus că TJ Miles ar fi fost motivul despărțirii, însă bruneta a negat vehement acest lucru.

Tipul a trecut, iar în cele din urmă Francisca și TJ Miles au decis să își acorde o șansă.

În prezent, cei doi sunt mai fericiți ca niciodată, ba chiar au planuri mari de viitor împreună. Deși nu se gândeau că vor ajunge atât de departe, acum, nu exclud căsătoria.

“Am avut o perioadă în care eu am fost cu treburile mele, el cu ale lui. A trecut ceva până ne-am decis să muncim împreună. Am făcut un Tik tok, a făcut 3 milioane de views. Apoi a intervenit situația din viața mea, cu divorțul, după care ne-am întâlnit iar, ne-am hotărât să lansăm și o piesă, am fost la Muntele Mic.

A contat foarte mult ca noi, înainte de a fi iubiți, cred că ne-am spus toată viața noastră. La noi tot greul a fost la început. Noi am trecut prin multe chestii, în ultima lună mai ales. Știu tot despre iubitele lui, ce a făcut în adolescență. Când am ajuns să fim împreună, noi deja știam cum e omul ăla, ce tabieturi are, ce viață a avut”, a mărturisit Francisca, pentru click.ro.

TJ Miles și Francisca nu vor să grăbească lucrurile. Cei doi au explicat că se bucură de prezent, fără să se gândească prea mult ce le rezervă viitorul.

“Francisca: Eu am fost crescută într-o familie cu părinții căsătoriți, cu doi copii. Sunt împreună și azi ai mei. Eu cred în ideea de căsnicie, dar nu pun nici o presiune pe mine. Dumnezeu le așează pe toate. Dacă va fi să fie și un copil, va veni, aia e!

TJ Miles: Noi trăim în prezent, trecutul e trecut, viitorul e viitor. Prezentul e cel mai important, dacă îl trăiești cum trebuie și ești fericit”, au spus cei doi indrăgostiți.