Toată lumea o știe pe Baba Vanga, dar cine e „Moșul Vanga”? Singurul bărbat cu care s-a iubit faimoasa prezicătoare din Bulgaria

De: Simona Tudorache 06/01/2026 | 16:01
Baba Vanga a iubit un singur bărbat toată viața, iar după moartea lui nu s-a recăsătorit. Baba Vanga a fost o ghicitoare oarbă extrem de venerată de bulgari. Se spune că „puterile” ei l-au făcut chiar și pe liderul sovietic Leonid Brejnev să o viziteze. Descendenții femeii, care a murit în 1996, spun că au moștenit abilitatea ei de a prezice viitorul, deși mulți sunt sceptici în privința acestor abilități.

În 1942, Baba Vanga s-a căsătorit cu soldatul bulgar Dimitar Gușterov. Cei doi s-au mutat la Petrich, în Bulgaria. Acolo, Vanga a devenit treptat faimoasă „pentru darul ei de a prezice viitorul”.

Cine a fost soțul Babei Vanga

Căsnicia lor nu a durat, însă, până la final. Dimitar a murit în 1962 din cauza unor afecțiuni provocate de alcool, relatează The Telegraph. După plecarea lui, Baba Vanga nu și-a mai legat destinul de cel al unui alt bărbat. A ales să își ducă zilele în singurătate și să se bucure de harul ei, care o plasează printre cei aleși în istoria omenirii.

Ce a moștenit Danijela Vranic de la Baba Varga

Muziciana Danijela Vranic, care este nepoata Babei Vanga, spune că mulți membri din familie nu au luat-o în serios pe faimoasa prezicătoare și nu au crezut în profețiile ei:

„Tatăl meu a fost cel care a respins tot ce spunea bunica mea și nu a crezut în nimic”, spunea ea în The Mirror.

Tatăl Danijelei era nepotul Babei Vanga. La rândul ei, Danijela crede că are anumite capacități ce o ajută în profesia pe care o practică.

„Am cu siguranță o intuiție puternică, este atât de puternică încât chiar și prietenii mei sunt surprinși de cât de puternică este. Înseamnă atât de mult pentru munca mea, pentru că știu întotdeauna dacă ceva va merge bine sau nu”, susține ea.

În ciuda „intuiției” sale puternice, Danijela spune că nu a vrut niciodată să vorbească despre asta într-un mod mai serios.

De asemenea, Liubka, sora Babei Vanga, a avut trei copii, Krasimira, Anna și Dimita, în timp ce Vanga însăși a avut o fiică adoptivă pe nume Veneta. Aceasta susține că Baba Vanga a fost o mamă strictă, dar foarte grijulie și iubitoare.

