Toni Conceicao: „Putem întoarce rezultatul la Malmo!”

Toni Conceicao, este noul antrenor al CFR Cluj. Portughezul i-a luat locul pe banca campioanei lui Edward Iordănescu care a fost schimbat după doar trei partide oficiale pe banca ardelenilor.

Aflat la al treilea descălecat în Ardeal, Conceicao spune că a venit cu planuri mari la Cluj, afirmând că încă mai crede în calificarea în turul III al Ligii Campionilor, deşi Deac & co au pierdut cu 1-0 în faţa lui Malmo, pe teren propriu în prima manșă a turului doi preliminar.

„În primul rând vreau să spun că sunt fericit, pentru eu consider România ca şi casa mea. Ne aşteaptă un meci, repede, sâmbătă. Timpul este scurt. Trebuie să mă mişc repede ca antrenor, ca să cunosc echipa şi să văd ce pot face ca să redevină o echipă competitivă. Am văzut meciul cu Malmo în direct. Am canale româneşti acasă, în Portugalia şi urmăresc mereu campionatul românesc. Înaintea jocului cu Malmo, returul cu Malmo, ne aşteaptă un alt meci sâmbătă. Apoi ne putem concentra toată energia şi tot optimismul pentru meciul din Suedia şi să reuşim să ne calificăm. Calificarea într-o grupă europeană este foarte importantă la CFR. Este greu, ştim că este greu. Ştim că jucăm cu o echipă puternică, mai avansată mental, dar sunt lucruri care ne motivează pentru a ne califica. Va fi dificil, îmi plac provocările pentru că te fac să progresezi şi exact asta le voi transmite şi jucătorilor mei. Meciurile dificile trebuie cucerite”, a declarat Conceicao.

Portughezul va debuta sâmbătă în Liga I în meciul pe care ardelenii îl vor susține în deplasare cu Dunărea Călărași.