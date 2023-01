În cadrul ediției speciale de Revelion, Toni Grecu a depănat amintiri de pe vremea în care susținea spectacole anti-comuniste în secret. În spații restrânse, prin camere de hotel, comediantul și echipa sa îl imitau pe Ceaușescu și stârneau amuzamentul celor prezenți. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre Toni Grecu și Adrian Artene, directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Toni Grecu a vorbit în cadrul interviului, printre altele, despre perioada în care susținea spectacole anti-comuniste cu un public restrâns.

După cum spune comediantul, în acea vreme era vorba despre nebunie curată. Prin camere de hotel, erau organizate spectacole spumoase și se adunau în jur de 30-40 de persoane. Oamenii râdeau în hotote din cauza faptului că Nicolae Ceaușescu era imitat.

„Dacă cineva avea microfoane pe acolo să asculte, toată lumea înfunda pușcăria”

„În 1984, adică până în 1985, de fapt, am evoluat în structuri artistice studențești. După care, terminând studenția, am ieșit de acolo și ne-am expus în spații mai largi un pic, dar și alea foarte bine controlate. Adică Serbările Mării, Serbările Zăpezii, unde am avut o libertate de mișcare destul de bună

Nu am avut acces însă niciodată la televiziune, la radio, la mass-media, la nimic. Eram totuși o echipă de underground. Noi acolo funcționam. Se știa totul despre toți. Dar nu mi-am pus problema sau nu și-a pus niciodată cineva problemă să facă dizidență cum o făceau adevărații dizidenți. Asta am spus-o de nenumărate ori. Însă inconștiența vârstei… eram liberi tot cu ghilimelele alea, în sensul că n-aveam familii, n-aveam responsabilitatea părintelui, că în momentul în care ai această responsabilitate se schimbă totul.

Când ești stăpân pe tine și doar pe tine, ești în stare de orice nebunie la vârsta aia. Și asta făceam. Era o mare nebunie. Erau niște spectacole de comedie în privat, în mediu extrem de restrâns, cu Ceaușescu, de se zguduiau pereții de răs. Nebunie curată, nu așa.

În show-urile astea pe care le făceam în mic, într-o cameră de hotel, unde ne adunam 30-40 de oameni, pe pereți stăteam. Și unde Biju Morar îl imita pe Ceaușescu și noi îi puneam întrebări sau eram în prezidiu și ne ridicam în picioare și aplaudam și făceam cu strigături de alea ca la congres, era ceva fabulos. Deci era comedia maximă care se putea imagina în România acelor ani. Ori dacă cineva avea urechi sau microfoane pe acolo să asculte, toată lumea înfunda pușcăria. Clar asta”, spus Toni Grecu în cadrul podcastului „ALTCEVA”.

