Top 3 cele mai sigure țări pentru femeile care călătoresc singure. Unde te poți bucura de o vacanță fără griji, în 2026

De: Denisa Crăciun 19/04/2026 | 21:59
Top trei țări sigure pentru femeile care vor să călătorească

Vacanțele sunt cu siguranță cele mai așteptate momente. Deși femeile își doresc să călătorească și singure, nu o fac din motive de siguranță. Cu toate acestea, s-a realizat un top cu cele mai sigure țări pe care le pot vizita fără griji.

Interesul pentru călătoritul solo este din ce în ce mai mare. Totuși, femeilor le este teamă în continuare să călătorească fără un partener sau un grup. Un sondaj realizat în februarie 2026 de Talker Research pentru Road Scholar arată că 59% din respondenți au spus că principalul motiv pentru care refuză vacanțele solo este mersul pe jos noaptea.

Top 3 țări sigure pentru femeile care vor să călătorească

Cel mai recent Indice Georgetown University Women, Peace and Security (WPS) – care clasează țările în funcție de incluziunea femeilor, justiție și siguranță – alături de Indicele Global al Păcii, dar și răspunsurile mai multor femei care au călătorit singure prezintă locurile în care s-au simțit cel mai în siguranță. Un top trei arată că Costa Rica, Uruguay și Norvegia sunt cele mai potrivite pentru vacanțele solo.

Costa Rica a fost numită recent una dintre cea mai fericită țară din lume. În indicele WPS, ocupă locul 34, asta după ce acum ceva timp se afla pe locul 64. Din acest motiv, s-au înregistrat mai multe schimbări de incluziune a femeilor și siguranța lor.

Costa Rica este unul dintre cele mai ușoare locuri din lume pentru a cunoaște oameni ca femeie singură. Întâlnești oameni în mod natural la lecțiile de surf, cursurile de yoga, cafenele și chiar plimbându-te pe plajă. Cultura încurajează independența. Este foarte normal să vezi femei făcând lucruri singure a declarat Molly Gagnon, agent de turism specializat în călătorii solo la The Social Solivagant.

A doua țară din top este Uruguay. În acest an se află pe locul 35 în indicele WPS. Claudia Tavani, o femeie care iubește să călătorească singură a ajuns aici și a povestit cum s-a simțit.

Uruguay este incredibil de liniștit, cu oameni foarte primitori. L-am vizitat la jumătatea lunii martie, când nu erau mulți turiști prin zonă, așa că am cunoscut mulți localnici care erau mereu pregătiți să stea de vorbă și să împărtășească povești interesante despre țară, istoria și cultura ei, a declarat ea.

Norvegia se află în top trei. Aceasta susține o cultură în care femeile se implică activ în viața publică, iar siguranța lor este esențială. O altă turistă a povestit cum a fost să meargă în această țară.

M-am simțit mereu în siguranță, chiar și când fotografiam cerul nopții, a spus femeia.

