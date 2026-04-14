Orașul din Europa desemnat cel mai colorat din lume. Cum arată topul

De: Denisa Crăciun 14/04/2026 | 20:02
Orașul din Europa desemnat cel mai colorat din lume. Cum arată topul
Cel mai colorat oraș din lume/ Foto: Pixabay

Un studiu realizat recent arată că un oraș din Europa este cel mai colorat. Au fost identificate peste 2,6 milioane de culori în fotografiile analizate pentru clasament. Destinația adună în fiecare an mii de turiști. Mulți dintre ei vin tocmai pentru energia oferită de culorile impresionante care învăluie orașul.

Un top al celor mai colorate orașe din lume arată că Lisabona este pe primul loc. Rezultatele studiului vin în urma unei analize atente a fotografiilor postate pe rețelele de socializare făcute de turiști. Specialiștii susțin că au identificat peste 2,6 milioane de culori. Tot mai mulți oameni aleg să meargă în această locație, iar unul dintre cele mai folosite criterii este chiar aspectul vizual.

Cel mai colorat oraș din lume

Culorile vibrante, obiectivele turistice cât mai instagramabile sunt cele mai importante repere atunci când oamenii își aleg destinația de vacanță. Un studiu realizat recent, care se bazează pe fotografiile publicate pe rețelele de socializare arată un top cu cele mai colorate orașe din lume. Portugalia se află pe primul loc dintre cele 78 analizate. Orașul este cel mai colorat, iar asta îi atrage pe turiști. Pe locul trei se află Porto, foarte colorat și el.

Capitala Portugaliei a ajuns să fie în top datorită clădirilor cu o arhitectură superbă, acoperite de cele mai vibrante culori, dar și datorită tramvaielor galbene care circulă pe străduțele înguste. Atmosfera pe care o oferă îi face pe oameni să se simtă cu adevărat într-o vacanță indiferent de anotimpul în care ajung acolo.

Ce alte orașe mai sunt în top

Pe locul doi se află Kuala Lumpur, din Malaezia. Acesta atrage în fiecare an mii de oameni și asta pentru că îmbină foarte bine arhitectura modernă a clădirilor zgârie nori cu clădirile vechi pline de însemnătate. Treptele colorate ale peșterilor Batu sunt printre cele mai impresionante obiective turistice de acolo. Pe locul trei, așa cum am menționat mai sus se poziționează Porto. Acoperișurile din teracotă fac acest loc să fie foarte special. Locul patru este ocupat de Cartagena, în Columbia. Culorile vii, Turnul cu Ceas galben de la intrarea în centrul vechi și nu numai sunt repere magnifice pentru turiști. Rio de Janeiro nu poate să lipsească din top, fiind situat pe locul cinci. În fotografiile analizate s-au regăsit 2,3 milioane de culori. Pe lângă acestea, în clasament se mai numără și Guanajuato, Havana, New Orleans, Antigua și New York.

