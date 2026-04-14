Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici

De: Denisa Crăciun 14/04/2026 | 18:16
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa

Siguranța este pe primul loc atunci când alegi orașul în care să te muți. Un oraș din țara noastră se află în topul celor mai sigure din Europa. Acesta este frecventat și apreciat atât de localnici, cât și de turiști.

Anual, un clasament arată topul celor mai sigure orașe din Europa. În 2026, pe primul loc se află Haga, orașul olandez. Evaluarea se face pe baza opiniilor sutelor de mii de utilizatori din întreaga lume. Pe locul 10 se află chiar un oraș din România și anume Cluj-Napoca. Ba mai mult, există și alte orașe din țara noastră care ocupă un loc în clasament. De asemenea, pentru că este un loc frecventat de turiști, costurile pentru a locui în Cluj sunt considerabile.

Cluj-Napoca în topul celor mai sigure orașe din Europa

Siguranța este un element important. În fiecare an, părerile oamenilor contează, iar pe baza lor se construiește un clasament care indică care sunt cele mai sigure orașe din întreaga Europă. Pe primul loc se află orașul din Olanda, Haga. La doar câteva locuri distanță, pe locul 10 este Cluj-Napoca. Nu este singurul oraș din țara noastră care se află în top. Astfel, regăsim Brașov, poziționat pe 25, Timișoara pe 26, București pe 36, Iași ocupă poziția 62, Craiova este pe listă pe locul 88, iar ultimul este Constanța pe locul 107.

Tocmai pentru că este un oraș frumos și sigur, prețurile imobilelor au crescut semnificativ. Investitorii din Cluj au cerut în jur de 3.300 euro pe metru pătrat util în cazul apartamentelor. Suma a crescut cu până la 8% față de aceeași lună a anului trecut. Cu toate acestea, piața imobiliară oferă varietate, mai ales pentru cei care au un buget mai mic, dar își doresc să locuiească acolo. De exemplu, un anunț de vânzare a unei garsoniere dintr-un cartier renumit din oraș afișează prețul de 30.000 de euro. Un lucru important de menționat în anunț este că viitorul proprietar va avea baia situată pe holul imobilului.

Ce orașe se mai află în top

După Cluj-Napoca sunt menționate și alte orașe precum Zagreb, Tampere situat în Finlanda, Trondheim din Norvegia, Lugano din Elveția, Tallinn, München, un oraș din Germania, dar și Ljubljana și Tartu.

