Tora Vasilescu a răbufnit, după ce a primit factura la curent: „Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există”

Tora Vasilescu a ieșit de câțiva ani la pensie, însă suma cu care trebuie să se descurce în fiecare lună este mult prea mică având în vedere scumpirile din ultima perioadă. Cunoscuta actriță a răbufnit, după ce a primit ultima factură la curent și și-a spus nemulțumirea în cadrul unui interviu recent.

Tora Vasilescu se descurcă din ce în ce mai greu cu pensia pe care o primește lunar. Actrița a dezvăluit pentru fanatik.ro că ultima factură primită la energie electrică este de 7.000 de lei. Aceasta susține că nu poate să acopere nici măcar jumătate din sumă.

„România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există. Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat…așa a fost legea pentru mine….la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut cu Pro TV-ul multe seriale…și mă bazez pe pensie, 2350 de lei, de la teatru. O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă”, a declarat Tora Vasilescu pentru fanatik.ro.

Tora Vasilescu este îngrijorată de ceea ce se va întâmpla în viitor și spune că singura bucurie pe care o mai avea era grădina pe care o îngrijea cu multă dragoste.

„Eu nu am fost avertizată, mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri. Eu ce fac? Nu mai ud gazonul? Nu mai ud florie? Toată bucuria, toată pregătirea pentru anii aceștia a fost grădina asta. Cultiv legumele mele”, a mai spus actrița.

Tora Vasilescu: „Încerc să-mi țin respectul față de mine”

Tora Vasilescu a explicat faptul că singura sursă de venit pe care o are este pensia și asta pentru că a refuzat fiferite colaborări sau emisiuni TV în care a simțit că nu se regăsește.

„Nu mai pot face colaborări, că nu îmi mai permite sănătatea și poate nici subiectele nu mă atrag. Cel mai mult am fost vara asta la Festivalul Filmului Românesc, la Iași, la Câmpulung. Oamenii s-au străduit din puținul pe care-l au, pentru că să știți că nu vin sponsorii să arunce cu banii.

În general, sunt niște fete tinere care se duc și se umilesc pe la diverse întreprinderi și la diverși patroni și totuși s-a făcut. Când am ieșit pe stradă, este incredibil. Ce simpatie și toți vor poze să facă…Nici n-am crezut vreodată că o să apuc această vârstă și datorită filmelor care s-au tot redat, a serialelor, să fie atâta simpatie. Și încerc să-mi țin respectul față de mine în primul rând”, a încheiat Tora Vasilescu.