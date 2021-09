Torje a revenit cu gânduri mari în „Groapă”: „Mi-am dorit foarte mult să revin aici!”

Gabriel Torje a declarat într-o conferinţă de presă, că este încrezător că echipa sa are şanse să-şi îndeplinească obiectivul, evitarea retrogradării, şi chiar să reuşească un sezon foarte bun.

„Am venit să ajutăm Dinamo cât de mult putem noi. Eu mi-am dorit foarte mult să vin aici. Am avut discuţii şi cu alte cluburi din România, dar mă bucur că am ajuns la un acord foarte rapid cu Dinamo. Avem minus 20 de puncte? Nu, avem 6 puncte, trebuie să fim în continuare încrezători că ne putem salva de la retrogradare pentru că ăsta este obiectivul principal. Eu cred că noi putem face împreună un sezon bun spre foarte bun. În momentul ăsta Gabi Torje are nevoie de Dinamo pentru că Dinamo este un brand. Gabi Torje va avea o carieră care va mai dura 4, 5, 6 ani şi se va retrage, dar Dinamo va continua. Noi cei care venim aici avem nevoie de Dinamo în primul rând, după care Dinamo va fi ajutată sau nu de noi”, a declarat Gabriel Torje.

La rândul său, mijlocaşul Cosmin Matei, revenit şi el la gruparea din Capitală, a afirmat că e bucuros că s-a întors acasă.

„Mi-am dorit să mă întorc la Dinamo, mă simt ca acasă. Am venit să progresăm, să transformăm lucrurile în chestiuni pozitive” a afirmat Cosmin Matei.

Pe lângă Torje și Matei, Dinamo i-a prezentat oficial și pe jucătorii Constantin Nica și Răzvan Popa. Pe lângă cei patru, „alb-roșii” au anunțat și transferurile atacantului Mirko Ivanovski şi a portarului Plamen Iliev, oficialii echipei afirmând că se mai află în tratative pentru aducerea unui alt mijlocaş.