Acasă » Știri » Tot Survivor-ul este „regizat” de producători? Detaliul observat de telespectatori: „Războinicii au dat jocul de comunicare Faimoșilor la indicația expresă a producătorilor!”

De: Andreea Stăncescu 20/04/2026 | 09:49
Producăorii Survivor sunt trași la răspundere de fani

Producătorii Survivor România sunt acuzați de o parte dintre fani că ar fi favorizat una dintre echipe, după un joc de comunicare care a stârnit numeroase controverse. Pe măsură ce competiția avansează, tensiunea dintre concurenți devine tot mai vizibilă. După mai multe săptămâni petrecute în condiții dificile, oboseala, dorul de familie și presiunea competiției își spun cuvântul.

În ultima ediție a emisiunii, din 19 aprilie, echipa Faimoșilor a reușit să câștige primul joc de comunicare, obținând astfel șansa de a primi mesaje din partea celor dragi. Până acum, Războinicii dominaseră această categorie de jocuri, fiind singurii care beneficiaseră de astfel de momente emoționante. Tocmai de aceea, victoria acestora a atras rapid atenția publicului.

Sursa foto: Captură Antena 1

Ce mesaje au transmis fanii emisiunii?

O parte dintre telespectatori au reacționat dur în mediul online, susținând că rezultatul ar fi fost influențat. Suspiciunile au apărut mai ales după un moment din timpul probei, când unul dintre discurile folosite de Războinici ar fi rămas blocat în faza finală. Pentru unii fani, acest detaliu a ridicat semne de întrebare și a alimentat ideea că jocul ar fi fost „aranjat” pentru a crea un impact emoțional mai puternic.

Comentariile apărute pe rețelele sociale arată nemulțumirea unei părți a publicului, care consideră că emoțiile Faimoșilor sunt mai intens exploatate pentru audiență. Unii au mers chiar mai departe, sugerând că rezultatul ar fi fost influențat intenționat.

„Războinicilor, s-a văzut tocmai din România ca aruncați intenționat pe lângă ținte! Ați dat jocul Faimoșilor la indicația expresă a producătorilor”, „Clar …totul e planificat !! De aia nu erau nici prea supărați !!! Cum sa fie Faimoșii fără comunicare !? 🥴😁😁Nu dă bine la televizor”, „Totul e o mare regie…”, sunt o parte dintre comentariile urmăritorilor.

Sursa foto: Captură Antena 1

CITEȘTE ȘI: Fostul concurent de la Survivor, relaxat pe telefon, soția cu tot „greul”! După aventura din Dominicană, viața revine la normal

Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat „îmbăTamaș”

Iți recomandăm
Dana, ex-ispita de la Insula iubirii, a primit cel mai dur diagnostic: ”Da, e malign”
Știri
Dana, ex-ispita de la Insula iubirii, a primit cel mai dur diagnostic: ”Da, e malign”
Doliu la Pro TV! Lena de la Desafio și-a pierdut tatăl: ”Astăzi, la ora 4:40, a plecat dintre noi”
Știri
Doliu la Pro TV! Lena de la Desafio și-a pierdut tatăl: ”Astăzi, la ora 4:40, a plecat dintre…
Secretul dușului perfect. Milioane de oameni greșesc poziția
Mediafax
Secretul dușului perfect. Milioane de oameni greșesc poziția
PSD intră într-o nouă realitate politică. Social democraţii votează azi dacă îl trimit acasă pe Ilie Bolojan
Gandul.ro
PSD intră într-o nouă realitate politică. Social democraţii votează azi dacă îl trimit...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul...
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Mediafax
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Parteneri
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Click.ro
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro
Digi24
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de...
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va funcționa
Promotor.ro
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Adio panouri solare? Japonia inventează sfere care „absorb” lumina soarelui din orice unghi
go4it.ro
Adio panouri solare? Japonia inventează sfere care „absorb” lumina soarelui din orice unghi
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
PSD intră într-o nouă realitate politică. Social democraţii votează azi dacă îl trimit acasă pe Ilie Bolojan
Gandul.ro
PSD intră într-o nouă realitate politică. Social democraţii votează azi dacă îl trimit acasă pe...
Dana, ex-ispita de la Insula iubirii, a primit cel mai dur diagnostic: ”Da, e malign”
Dana, ex-ispita de la Insula iubirii, a primit cel mai dur diagnostic: ”Da, e malign”
Doliu la Pro TV! Lena de la Desafio și-a pierdut tatăl: ”Astăzi, la ora 4:40, a plecat dintre noi”
Doliu la Pro TV! Lena de la Desafio și-a pierdut tatăl: ”Astăzi, la ora 4:40, a plecat dintre noi”
Ce i-a transmis Andreea Esca lui Aris Eram, după ce a văzut ce pățește la Survivor? Concurentul ...
Ce i-a transmis Andreea Esca lui Aris Eram, după ce a văzut ce pățește la Survivor? Concurentul a început să plângă
Cum arăta Nicoleta Luciu în tinerețe? Era asistentă la Terapie Intensivă, la doar 20 de ani
Cum arăta Nicoleta Luciu în tinerețe? Era asistentă la Terapie Intensivă, la doar 20 de ani
(P) Michele Morrone sosește în România: vedeta internațională va fi la Băneasa Shopping City, pe ...
(P) Michele Morrone sosește în România: vedeta internațională va fi la Băneasa Shopping City, pe 21 aprilie, la evenimentul HELL
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat „îmbăTamaș”
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat „îmbăTamaș”
Vezi toate știrile