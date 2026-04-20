Tot Survivor-ul este „regizat” de producători? Detaliul observat de telespectatori: „Războinicii au dat jocul de comunicare Faimoșilor la indicația expresă a producătorilor!”

Producătorii Survivor România sunt acuzați de o parte dintre fani că ar fi favorizat una dintre echipe, după un joc de comunicare care a stârnit numeroase controverse. Pe măsură ce competiția avansează, tensiunea dintre concurenți devine tot mai vizibilă. După mai multe săptămâni petrecute în condiții dificile, oboseala, dorul de familie și presiunea competiției își spun cuvântul.

În ultima ediție a emisiunii, din 19 aprilie, echipa Faimoșilor a reușit să câștige primul joc de comunicare, obținând astfel șansa de a primi mesaje din partea celor dragi. Până acum, Războinicii dominaseră această categorie de jocuri, fiind singurii care beneficiaseră de astfel de momente emoționante. Tocmai de aceea, victoria acestora a atras rapid atenția publicului.

Ce mesaje au transmis fanii emisiunii?

O parte dintre telespectatori au reacționat dur în mediul online, susținând că rezultatul ar fi fost influențat. Suspiciunile au apărut mai ales după un moment din timpul probei, când unul dintre discurile folosite de Războinici ar fi rămas blocat în faza finală. Pentru unii fani, acest detaliu a ridicat semne de întrebare și a alimentat ideea că jocul ar fi fost „aranjat” pentru a crea un impact emoțional mai puternic.

Comentariile apărute pe rețelele sociale arată nemulțumirea unei părți a publicului, care consideră că emoțiile Faimoșilor sunt mai intens exploatate pentru audiență. Unii au mers chiar mai departe, sugerând că rezultatul ar fi fost influențat intenționat.

„Războinicilor, s-a văzut tocmai din România ca aruncați intenționat pe lângă ținte! Ați dat jocul Faimoșilor la indicația expresă a producătorilor”, „Clar …totul e planificat !! De aia nu erau nici prea supărați !!! Cum sa fie Faimoșii fără comunicare !? 🥴😁😁Nu dă bine la televizor”, „Totul e o mare regie…”, sunt o parte dintre comentariile urmăritorilor.

CITEȘTE ȘI: Fostul concurent de la Survivor, relaxat pe telefon, soția cu tot „greul”! După aventura din Dominicană, viața revine la normal

Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat „îmbăTamaș”