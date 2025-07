Toți râd de el pe TikTok, dar face bani grămadă în România! Am aflat cine este bătrânelul bogătaș care a fost umilit de iubita tinerică în fața unui hotel din Monaco

Milionarul austriac Peter König, în vârstă de 72 de ani, a devenit viral pe TikTok după ce a fost umilit de partenera sa chiar în fața unui hotel de lux din Monaco. Deși tânăra părea jenată să fie văzută lângă el, n-a mai clipit când a apărut Porsche-ul lui. CANCAN.RO a aflat cine este, de fapt, „bătrânelul viral”: are afaceri uriașe în România, o fiică actriță și o fostă soție devenită vedetă TV! Totul despre imperiul lui secret, în materialul de mai jos.

Filmarea surprinde momentul în care fata este abordată de bătrânul milionar – își dă ochii peste cap, cască ostentativ și pare complet dezgustată de prezența lui.

Mai mult, se amuză cu un valet tânăr, în timp ce milionarul încearcă să întrețină o conversație dar este complet ignorat.

Ironiile au dispărut însă brusc când Porsche-ul de lux al milionarului a oprit în fața hotelului. Atunci, rușinea a fost înlocuită de un zâmbet fals al Viktoriei, căci așa o cheamă.

Numele este tot ce presa a putut afla despre ea, deoarece se pare că relația ei cu milionarul este ținută strict secret.

CANCAN.RO a aflat că milionarul austriac nu e doar un bătrânel excentric, dar are și afaceri de milioane chiar în România.

Pe nume Peter König, austriacul este moștenitorul și directorul general al unei cunoscute companii din industria fierului și aluminiului.

Compania, pe nume AluKonigStahl, a fost fondată în 1864, de Raphael Konig și conform siteului său “a revoluționat domeniul construcțiilor din Europa”. În prezent, AluKonigStahl este la a patra generație de proprietari din familia Konig.

Peter Konig, milionarul filmat la Monaco, a preluat frâiele companiei în 1973.

Sub conducerea lui, compania a continuat să își extindă operațiunile. Deja, în 1990, conducerea firmei a hotărât înființarea unei filiale în Ungaria. În următorii 14 ani au fost dezvoltate filiale și în Cehia, Slovacia, Polonia.

În 1995 AluKonigStahl a deschis o filială în România și Bulgaria, iar în următorii ani filiale în Slovenia, Croația, Serbia și Bosnia.

În prezent, firma are peste 1.000 de angajați, în 15 țări. Dar, pe cât de cunoscută este compania, pe atât de mult a încercat milionarul austriac să țină informațiile despre el și despre familia sa departe de ochii presei.

Cel mai recent, înainte de aventura cu misterioasa Viktoria, Peter Konig a fost căsătorit cu Leona, acum o cunoscută prezentatoare TV în Austria.

Născută în 1981 în Cehia, Leona se pregătea pentru o carieră de economist când l-a întâlnit pe Peter.

El avea 54 de ani, ea avea 24.

Leona a spus că a fost atrasă de Peter de caracterul său, nu de banii lui.

„Am crescut în Praga în condiții bune și am absolvit o facultate de afaceri, apoi am lucrat la o bancă. Am renunțat la acel loc de muncă când Peter a intrat în viața mea”, a spus Leona Konig într-un interviu din 2017.