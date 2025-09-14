Tradiții și superstiții de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce NU ai voie să faci azi, 14 septembrie 2025

Data de 14 septembrie este una importantă pentru creștinii ortodocși. În fiecare an, este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii sau Ziua Crucii, un moment care aminteşte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota. De-a lungul timpului, au luat naștere mai multe tradiții și superstiții pe care mulți români le respectă. Află, în articol, obiceiurile din această zi!

În fiecare an, pe 14 septembrie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Pe lângă faptul că amintește de patimile Mântuitorului, această zi marchează sfârşitul verii şi începutul toamnei. Mulți români o cinstesc prin post.

Ce tradiții și superstiții sunt de Înălțarea Sfintei Cruci

Ziua de 14 septembrie mai este numită și Cârstovul Viilor pentru că marchează începutul culegerii viilor. O altă denumire o reprezintă Ziua Şarpelui. Numele a fost dat pentru că se crede că şerpii şi alte reptile încep să se retragă în ascunzişurile subterane pentru a hiberna până în primăvară.

Există și o superstiție legată de acest aspect, și anume că șerpii se strâng mai mulți la un loc, înainte de a se retrage, e încolăcesc şi produc o mărgică numită „piatra nestemată”. Cei care o găsesc o pot folosit pentru vindecarea tuturor bolilor.

O altă superstiție spune că monedele sfințite în această zi aduc belșug și spor în muncă, dacă sunt păstrate în portofel, alături de cruciuliță. Totodată, mulți credincioși aleg să țină post negru pentru vindecarea sufletului și a trupului.

Printre tradițiile pe care credincioșii le respectă se numără și strângerea ultimelor plante de leac, precum boz, micşunele, mătrăgună sau năvalnic. Acestea sunt duse la biserică, împreună cu buchete de flori şi busuioc, pentru a fi puse în jurul crucii şi a fi sfinţite.

Ulterior, oamenii păstrează plantele respective în casă, lângă icoane sau în alte locuri ferite. Se spune că acestea pot fi folosite pentru vindecarea unor boli. Busuiocul poate fi pus în vasele de apă ale păsărilor pentru a le feri de boli sau în streşinile caselor, ferindu-le de rele, mai ales de trăsnete.

Este important de precizat și ce nu este bine să faceți de Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiția spune că nu trebuie să mâncați usturoi, nuci, prune și pește. Interzicerea nucilor are legătură cu miezul lor, care arată precum o cruce. Mai mult decât atât, credincioșii se odihnesc în această zi. Munca nu este permisă pentru că poate atrage primejdii.

