TRAGEDIE în Munții Făgăraș! Doi turiști și-au pierdut viața după ce au căzut sute de metri pe o pantă

Sfârșit tragic pentru doi turiști! Cele două persoane și-au pierdut viața după o cădere fatală pe versantul Vârfului Netedu!

Doi turiști și-au pierdut viața după ce s-au prăbușit sute de metri pe o pantă abruptă, într-o zonă extrem de dificilă din apropierea Vârfului Netedu, pe versantul vestic al masivului. Incidentul s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, într-o perioadă în care condițiile meteorologice s-au deteriorat rapid, transformând terenul într-un pericol major pentru cei aflați pe trasee.

Două persoane au murit pe crestele Făgărașului

Grupul era format din trei persoane care se aventurase pe crestele Făgărașului, o regiune spectaculoasă, dar plină de riscuri în această perioadă a anului. La un moment dat, pe fondul terenului umed și al vizibilității reduse, turiștii au alunecat pe o pantă abruptă. Distanța mare de cădere și relieful stâncos au făcut imposibilă oprirea lor, iar impactul a fost fatal pentru două dintre victime.

Al treilea turist a avut șansa de a se opri înainte de prăpastie, suferind răni care, deși grave, nu i-au pus viața în pericol. Acesta a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Bâlea Lac, unde a primit primele îngrijiri medicale. Echipele de intervenție au ajuns cu dificultate în zonă din cauza vremii instabile și a terenului abrupt.

„Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru, cât și aerian, în funcție de evoluția vremii”, a informat Salvamont Sibiu.

Locul tragediei, situat între Valea Arpășelului și creasta principală a Făgărașului, este cunoscut pentru dificultatea traseului și pentru condițiile schimbătoare care pot pune în pericol chiar și alpiniștii experimentați. În această perioadă, stratul de zăpadă și gheață poate apărea brusc, iar diferențele de temperatură între vârfuri și văi creează un mediu instabil.