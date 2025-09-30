TRAGEDIE în Neamț! O tânără de 20 de ani, înjunghiată mortal de fostul ei iubit: criminalul a atacat-o și pe mama victimei

O dramă a zguduit comunitatea din localitatea Spiridonești, județul Neamț, marți, 30 septembrie, când o tânără de 20 de ani și mama ei, în vârstă de 37 de ani, au fost atacate cu un cuțit chiar în curtea locuinței lor. Incidentul s-a soldat cu moartea fiicei, în timp ce mama acesteia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit autorităților, atacul a fost comis de un bărbat de 23 de ani, fost iubit al tinerei. După ce a comis fapta, agresorul a fugit de la fața locului. Polițiștii au declanșat imediat căutările, iar acesta a fost depistat ulterior în județul Bacău și plasat în custodia forțelor de ordine pentru continuarea cercetărilor.

O tânără a fost ucisă de fostul iubit

Echipajele medicale sosite la locul incidentului au constatat decesul tinerei, în ciuda eforturilor de resuscitare. Mama victimei a fost preluată și transportată la o unitate medicală din zonă, starea ei fiind evaluată și tratată de personalul de specialitate.

Conform informațiilor oficiale, incidentul s-a petrecut în jurul orei 12.30, în curtea locuinței victimei. Tânărul suspect, originar din localitatea Bătrânești, se află acum sub controlul autorităților, iar anchetatorii continuă să colecteze probe și să audieze martori pentru a stabili motivele și contextul agresiunii.

„La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 12.30, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ion Creangă au fost sesizaţi de către o femeie, de 37 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei, din localitatea Spiridoneşti, atât ea cât şi fiica sa, de 20 de ani, ambele din aceeaşi localitate, au fost înjunghiate cu un cuțit de către un tânăr, de 23 de ani, care ar fi plecat de la faţa locului. S-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Cercetările în acest caz sunt în desfășurare, iar tânărul de 23 de ani urmează să fie audiat în fața procurorilor pentru clarificarea circumstanțelor și stabilirea vinovăției. În paralel, mama victimei primește îngrijiri medicale, iar starea ei va fi monitorizată în continuare.

