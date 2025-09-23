Tragedie în Timișoara! David, un băiețel de 6 ani, a fost găsit mort în cadă: ”M-a sunat soția și mi-a spus că...”

Tragedie fără margini într-o familie din Timișoara. Un copil în vârstă de numai șase ani a murit în timp ce făcea baie. Băiețelul ar fi murit electrocutat. Totul s-a întâmplat fulgerător, iar părinții nu au mai putut face nimic pentru micuț. Autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

David, un copil de șase ani, a fost găsit fără viață în cadă. Micuțul făcea baie și a fost lăsat singur pentru câteva minute. Lângă el a fost descoperit un uscător de păr băgat în priză, iar principala ipoteză a autorităților este că micuțul a murit electrocutat. Cum s-a întâmplat totul?

Tragedie într-o familie din Timișoara

Nimic nu a prevestit tragedia ce avea să macine familia din Timișoara. O clipă de neatenție a distrus tot. Potrivit primelor informații, mama i-a umplut cada copilului pentru a face baie. Micuțul a intrat în apă, iar mama l-a lăsat nesupravegheat timp de numai 10 minute.

Atunci când s-a întors în baie, femeia și-a găsit fiul inconștient. Aceasta a sunat imediat la 112, însă medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva copilul. Specialiștii doar au constatat decesul. Familia este distrusă de durere.

„M-a sunat soţia şi mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu băiatul, cu David. Mi-a zis că a băgat un feon în priză şi s-a băgat la baie. Ea era la bucătărie. Atâta ştiu. Am venit şi am găsit salvarea aici când îl resuscitau”, a declarat tatăl micuţului, observatornews.ro.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că lângă minor, în cadă, se afla și un uscător de păr, conectat la priză. Acum ancheta este în desfășurare. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă

„La data de 23 septembrie a.c., polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani, s-ar fi înnecat în baie. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului. În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, lângă minor, în cadă, se afla și un uscător de păr. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis oamenii legii.

