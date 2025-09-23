Tragedie în Cluj! Un bărbat de 37 de ani a căzut în gol de la etajul 9 al unui bloc

Tragedie la Cluj, unde un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut în gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe strada Mehedinți. Martorii susțin că acesta s-ar fi aruncat intenționat.

Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut face altceva decât să declare decesul.

Bărbatul a murit după ce a căzut de la etaj

Potrivit primelor date, victima era originară din Huedin și locuia cu chirie în apartamentul respectiv. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și ce l-ar fi putut determina pe bărbat să recurgă la un asemenea gest.

Cazul este încadrat ca „ucidere din culpă”, iar ancheta continuă pentru a lămuri toate detaliile tragediei.

O româncă a murit în Italia

Teodorina Mihăilă, o femeie de 64 de ani, și-a găsit sfârșitul pe litoralul Toscanei, în stațiunea Follonica, în apropiere de plaja Tre Palme. Tragedia a avut loc duminică, 21 septembrie, în timpul unei zile ce părea obișnuită de vară.

Femeia, cunoscută în zonă pentru faptul că lucra ca vânzătoare ambulantă în piețele săptămânale, a intrat în mare pentru o baie, dar a suferit o problemă medicală neașteptată. În acel moment, soțul său se afla pe plajă, dar pentru câteva clipe s-a îndepărtat.

Cei aflați în apropiere au observat imediat că românca se simțea rău și au încercat să o salveze, scoțând-o la mal. Din nefericire, eforturile nu au fost suficiente, iar ziua s-a încheiat cu o pierdere iremediabilă pentru familie.

