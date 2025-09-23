Tragedie în Cluj! Un bărbat de 37 de ani a căzut în gol de la etajul 9 al unui bloc

Tragedie la Cluj, unde un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut în gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe strada Mehedinți. Martorii susțin că acesta s-ar fi aruncat intenționat.
Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut face altceva decât să declare decesul.
Potrivit primelor date, victima era originară din Huedin și locuia cu chirie în apartamentul respectiv. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și ce l-ar fi putut determina pe bărbat să recurgă la un asemenea gest.
Cazul este încadrat ca „ucidere din culpă”, iar ancheta continuă pentru a lămuri toate detaliile tragediei.
Teodorina Mihăilă, o femeie de 64 de ani, și-a găsit sfârșitul pe litoralul Toscanei, în stațiunea Follonica, în apropiere de plaja Tre Palme. Tragedia a avut loc duminică, 21 septembrie, în timpul unei zile ce părea obișnuită de vară.
Femeia, cunoscută în zonă pentru faptul că lucra ca vânzătoare ambulantă în piețele săptămânale, a intrat în mare pentru o baie, dar a suferit o problemă medicală neașteptată. În acel moment, soțul său se afla pe plajă, dar pentru câteva clipe s-a îndepărtat.
Cei aflați în apropiere au observat imediat că românca se simțea rău și au încercat să o salveze, scoțând-o la mal. Din nefericire, eforturile nu au fost suficiente, iar ziua s-a încheiat cu o pierdere iremediabilă pentru familie.
