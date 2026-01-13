Acasă » Știri » Tragedie la Spitalul din Constanța! O femeie a murit după 7 zile în care medicii au ignorat-o: „Pur şi simplu au abandonat-o”

Tragedie la Spitalul din Constanța! O femeie a murit după 7 zile în care medicii au ignorat-o: „Pur şi simplu au abandonat-o”

De: Maria Roșca 13/01/2026 | 23:39
Tragedie la Spitalul din Constanța! O femeie a murit după 7 zile în care medicii au ignorat-o: „Pur şi simplu au abandonat-o”
sursă foto: freepik

Încă un caz de neglijență în serviciu zguduie lumea medicală din Constanța. După ce doi copii (de 3 și 6 ani) au intrat în moarte cerebrală după operațiile făcute Spitalul Județean din Constanța, o femeie diagnosticată cu o boală terminală a murit după ce ar fi fost ignorată de medici timp de 7 zile. 

La doar câteva săptămâni de când doi copii de 3 și 6 ani au intrat în moarte clinică după o intervenție chirurgicală efectuată la Spitalul Județean din Constanța, un alt caz revoltător a ieșit la lumină. O femei – diagnosticată cu o boală terminală – fost ignorată timp de 7 zile de către medicii din același spital.

O femeie din Constanța a murit cu zile

Reamintim că primul incident a avut loc în luna decembrie: cazul fetiței de 6 ani operată pentru apendicită. Copilul ar fi suferit un stop cardiorespirator imediat după intervenție. Personalul medical este acuzat de către familia micuței că nu ar fi observat la timp faptul că starea de sănătate a fetiței se deteriora. Părinții au solicitat transferul de urgență la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde minora a fost internată în moarte cerebrală.

sursă foto: Facebook

În aceeași perioadă, un băiat de 3 ani a fost operat pentru o răsucire severă a intestinului, la Spitalul Județean din Constanța, având o evoluție similară cu cea a fetiței de 6 ani. Familia susține că îngrijirile acordate nu ar fi fost adecvate și că evoluția copilului nu ar fi fost monitorizată corespunzător.

La aproape o lună, un alt caz revoltător zguduie lumea medicală din Constanța. O femei a murit cu zile, după ce a fost ignorată cât timp a fost în unitatea medicală. Potrivit familiei sale, femeia a stat internată timp de 7 zile în Spitalul Județean din Constanța, timp în care nu ar fi fost îngrijită corespunzător. Victima suferea de o formă de cancer și s-a stins din viață pe data de 7 ianuarie 2026.

„Niciun doctor, doamnă, nu a venit să o evalueze. Pur și simplu au abandonat-o. din punct de vedere al tratamentului, au abandonat-o”, a declarat fratele victimei, Marius Maier.

 

Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă. Au oprit căldura ca să facă economie. Pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic

Investigație la Spitalul Județean Constanța: doi copii, în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale

