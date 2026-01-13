Investigație la Spitalul Județean Constanța: doi copii, în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale

O anchetă internă a fost declanșată la Spitalul Județean de Urgență Constanța, după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale realizate în unitatea medicală.

Cazurile au generat reacții puternice din partea familiilor, care acuză nereguli grave în îngrijirea postoperatorie.

Investigație la Spitalul Județean Constanța

Primul incident semnalat public a fost cel al unei fetițe de șase ani, operată pentru apendicită. Potrivit familiei, copilul ar fi suferit un stop cardiorespirator imediat după intervenție, fără ca personalul medical să observe la timp deteriorarea stării sale.

Părinții au solicitat transferul de urgență la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde minora a fost internată în moarte cerebrală.

În aceeași perioadă, un alt copil, un băiat operat pentru o răsucire severă a intestinului, a trecut printr-o evoluție similară. După intervenția chirurgicală, starea acestuia s-a degradat rapid, iar medicii au constatat instalarea morții cerebrale. Familia susține că îngrijirile acordate nu ar fi fost adecvate și că evoluția copilului nu ar fi fost monitorizată corespunzător.

Nemulțumirile privind activitatea medicală din spital nu sunt noi. Luna trecută, un tânăr de 33 de ani, diagnosticat cu anevrism cerebral, ar fi avut de suferit din cauza lipsei medicilor de gardă, situație care ar fi contribuit la agravarea stării sale. Acest caz a readus în discuție problema deficitului de personal și a modului în care sunt organizate gărzile.

Reprezentanții spitalului au transmis că a fost inițiată o verificare internă pentru clarificarea situației.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineață s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate și la acest moment se analizează”, a declarat purtătorul de cuvânt al unității, Crina Kibedi.

Primul copil aflat în analiză este un minor de doi ani și cinci luni, diagnosticat cu volvulus intestinal. Rudele afirmă că, după operație, micuțul ar fi dezvoltat septicemie și insuficiență multiplă de organe, iar timp de trei zile nu ar fi beneficiat de un consult neurochirurgical. De asemenea, familia susține că medicul de gardă nu ar fi evaluat copilul timp de 24 de ore.

Copilul a fost transferat ulterior la București, la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, unde se află în continuare în moarte cerebrală. Al doilea caz analizat este cel al fetiței de șase ani, operată pentru apendicită, care a avut o evoluție dramatică imediat după intervenție.

