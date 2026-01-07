Femeie de 47 de ani, găsită moartă în cazarea din vacanța de iarnă. A mers de două ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă

O femeie în vârstă de 47 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Insulele Canare, într-un incident care a șocat comunitatea și ridică întrebări privind asistența medicală locală. Letizia, cetățeană italiană, se afla într-un apartament închiriat în orașul Corralejo, Fuerteventura, atunci când a decedat la scurt timp după trecerea în noul an.

Potrivit informațiilor disponibile, problemele de sănătate ale femeii au început imediat după sosirea în Spania. Aceasta a acuzat dificultăți de respirație și dureri în zona toracică, motiv pentru care a apelat la serviciile medicale locale. Radiografiile efectuate în spital nu au indicat nicio problemă majoră, iar personalul medical a considerat că simptomele ar putea fi cauzate de stres sau de o stare de oboseală accentuată, externând-o fără recomandări suplimentare.

Letizia a murit la 47 de ani

În seara de Revelion, starea Letiziei s-a deteriorat vizibil. Nu a reușit să participe la planurile stabilite pentru noaptea dintre ani și a anunțat că se simte rău. În dimineața următoare, contactul cu ea a fost imposibil, iar autoritățile au fost alertate după ce apelurile la telefon nu au mai primit răspuns. Intervenția pompierilor a fost necesară pentru a pătrunde în apartament, unde femeia a fost găsită decedată, întinsă pe pat, cu urme minime de sânge pe așternuturi.

Evenimentul a declanșat imediat o anchetă din partea autorităților locale. Cadavrul urmează să fie supus unei autopsii complete pentru a determina cauza exactă a decesului. Primele ipoteze vehiculate indică posibile complicații respiratorii severe, precum embolia pulmonară sau edemul pulmonar, afecțiuni care ar fi putut trece neobservate în timpul vizitelor medicale inițiale.

„Nu era niciun semn de avertizare, doar o ușoară gripă în zilele dinaintea plecării spre Canare. Dar dacă a mers de două ori la camera de gardă acolo, era clar că nu se simțea bine”, a transmis prietena ei pentru presa italiană.

Cazul Letiziei subliniază importanța monitorizării atente a simptomelor, chiar și în situațiile în care investigațiile medicale preliminare nu relevă anomalii. Medicii recomandă ca persoanele care călătoresc să fie vigilente la orice semn de agravare a stării de sănătate și să solicite reevaluări medicale atunci când simptomele persistă sau se intensifică.