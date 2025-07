Transformare de groază! Internetul a explodat după ce idolul adolescenților și-ar fi operat fața: ”A ajuns o păpușă gonflabilă!”

Liderul unei generații, un simbol pentru adolescenții de acum 20 de ani, Zac Efron își șochează fanii cu noua înfățișare.

În mediul online, circulă poze comparative cu actorul american, în care apare ca și cum ar fi realizat mai multe intervenții estetice la nivelul feței.

În acest sens, Zac Efron nu a confirmat până în prezent dacă și-a făcut operații estetice. Însă internetul s-a isterizat. Mii de comentarii au inundat mediul online. Unele haioase, altele hidoase.

Totuși, ultimele apariții publice au scos în evidență schimbări vizibile la nivelul feței actorului.

Anul trecut, pe vremea când filma „A Family Affair”, Zac Efron a jucat rolul unui tip care și-a fracturat maxilarul în urma unui accident stupid.

„Am alunecat pe niște cioburi și am căzut”, mărturisea personajul interpretat de Efron, potrivit Today .

Sursa foto: ProfimediaAcea secvență însă ascunde o urmă de adevăr. Zac Efron a suferit un accident care i-a modificat linia maxilarului, iar din acea cauză, a fost nevoit să facă fizioterapie.

„În urmă cu 10 ani, am suferit un accident în timp alergam prin casă în șosete. Am alunecat, m-am lovit cu capul de marginea unui colț al casei, mi-am pierdut conștiența. Când m-am trezit, maxilarul îmi atârna. Așa am ajuns de urgență pe masa de operație, iar de atunci, a urmat un proces lung și dureros de fizioterapie”, mărturisea Efron într-un interviu acordat Men’s Health în 2022.