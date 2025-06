Cum a apărut pe scenă o cântăreață celebră, obsedată de operații estetice. O combinație de Barbie, păpușă gonflabilă și regină pop!

Katie Price și-a șocat fanii print-o apariție șocantă. Cântăreața de muzică pop a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice și unui proces îndelungat prin care a pierdut în greutate. Silueta minusculă a cântăreței a provocată îngrijorare în rândul publicului.

Silueta vedetei, care a recunoscut anterior că suferă de dismorfie corporală, a stârnit îngrijorarea fanilor. Katie și-a făcut apariția la un eveniment Pride din Portsmouth, având o ținută extravagantă, care i-a pus în evidență trăsăturile și noile operații estetice pe care vedeta și le-a făcut.

Katie a făcut o dezvăluire care i-a șocat pe fani. Celeritatea a mărturisit că intenționează să își mai facă câteva intervenții estetice în următoarele săptămâni.

De asemenea, Katie a vorbit deschis despre pierderea sa în greutate luna trecută, după ce fanii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la noile sale transformări. Katie a recunoscut la podcastul Disruptors că a slăbit intenționat.

„Da, am slăbit. Este ceea ce am vrut să fac, să slăbesc intenționat, pentru că acum trei-patru ani, când mi-am rupt picioarele și am stat într-un scaun cu rotile timp de 10 luni, deoarece mi s-a spus că nu voi mai merge niciodată și, evident, te îngrași stând într-un scaun cu rotile. Apoi am făcut toate chestiile cu FIV, care m-au îngrășat. Deci da, mă îngrășasem și uram asta, mă simțeam inconfortabil și nu eram eu”, a mărturisit vedeta.