Transformare radicală a lui Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa! E sosia Emei Uta! La ce inovație de ultimă generație a apelat

Fosta iubită a lui Dorian Popa, cunoscută sub numele de Babs, arată senzațional la 42 de ani. Claudia Iosif a suferit o schimbare radicală, s-a făcut blondă, iar în urmă cu câteva zile a călcat pragul medicului estetician. Nu a fost vorba despre vreo intervenție estetică, ci despre o procedură nouă în România, cu botox, pentru a-i ameliora durerile de spate. Totodată, Babs se pregătește să dea lovitura și-n Dubai, cu atelierul său de haine. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Mai bine de zece ani, cât a durat relația lor, numele Claudiei Iosif, alias Babs, a fost asociat cu Dorian Popa, alături de care a clădit un mic imperiu financiar. Au luat-o împreună de la zero, și au avut apoi tot ce și-au dorit. S-au despărțit însă, amiabil, și de atunci fiecare și-a văzut de drumul său.

În prezent, la 42 de ani, Babs a suferit o schimbare radicală de look. Mai precis, s-a făcut blondă și arată senzațional. Recent, potrivit mărturisirilor pe care aceasta le-a făcut în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ea a călcat pragul medicul estetician. Motivul nu l-a constituit însă vreo intervenție chirugicală…

„Eu am mai fost blondă… Am făcut injecții cu botox, în trapez, din cauza durerilor mari de spate pe care le am. Procedeul se numește traptox și este unul abia apărut în România. Stau foarte încordată, mai ales când conduc. Încă nu și-a făcut efectul. Peste două săptămâni va trebui să fac din nou, pentru că medicul nu a vrut să-mi facă prea mult botox, fiind prima sesiune”, ne-a spus Claudia Iosif.

Claudia Iosif, alias Babs: „Am în plan să mă extind cu un boutique în Dubai”

Pe plan profesional, Babs pare s-o ducă de asemenea cât se poate de bine. Comenzile curg lanț pentru atelierul său de haine. Mai mult, Claudia Iosif intenționează să se extindă și în Dubai, dat fiind faptul că multe dintre comenzile online vin din acea zonă.

„Nu știu ce-mi va aduce viitorul! Am în plan să mă extind cu un boutique în Dubai. Am multe comenzi de acolo și cred că se va concretiza”, ne-a mărturisit aceasta.

A început făcând haine pentru păpuși

Babs spune că nu s-ar vedea făcând altceva, dat fiind că această pasiune, pentru a croi haine, o are încă de mică. A început cu păpușile, iar în prezent deține un atelier care primește, zilnic, multe comenzi,

„Am început prin a face haine păpușilor din șosete sau mănuși, din ce aveam la dispoziție, pe la 5-6 ani. Tin minte că de Paște mă ducea mama la magazinul Obor să-mi ia haine noi. Și treceam prin raionul de materiale, aveam o plăcere nebună să le ating. Și-mi imaginam ce aș face din fiecare”, a completat aceasta.

