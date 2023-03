Transformarea incredibilă a bărbatului din imagine, care trăieşte pe străzi: „Am 53 de ani, sunt boschetar”

Cu inima plină de compasiune și un mare simț al datoriei față de comunitatea sa, un frizer a făcut un gest uluitor pentru un om al străzii. Gestul l-a lăsat mut până și pe bietul sărman, care i-a mulțumit pentru ceea ce a făcut pentru el. Imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare.

Fiecare om are câte o poveste de viață, însă, cele ale oamenilor fără adăpost sunt adesea ignorate.

Oamenii străzii nu sunt doar oameni care au rămas fără locuințe. Au și ei o poveste unică, uneori tulburătoare, care poate fi ascunsă sub hainele lor uzate și privirea tristă.

Unele dintre aceste povești ascund pierderi devastatoare, traume nevindecate, boli mentale sau, pur și simplu, au la bază un ghinion imens în viață. Este și cazul unui bărbat, în vârstă de 53 de ani, care a avut parte de o surpriză, după ce a întâlnit un om cu suflet mare.

Gestul pe care l-a făcut frizerul bietului sărman

Într-o zi ca oricare alta, frizerul a întâlnit un om al străzii și l-a întrebat dacă vrea să fie tuns. Nu a stat prea mult pe gânduri și sărmanul a spus „DA” răspicat.

În timp ce îl tundea, frizerul a vrut să afle mai multe detalii despre viața sa. Astfel, bărbatul a aflat că omul pe care l-a întâlnit avea o poveste de viață asemănătoare cu cea a unui om normal, cu o familie frumoasă și o viață fericită. Însă, totul a luat o întorsătură neașteptată și a ajuns să trăiască pe străzi.

Clipul video postat de frizer a devenit viral pe TikTok, provocând o avalanșă de reacții pozitive din partea utilizatorilor.

Comentariile și distribuirile au venit de la oamenii care au fost impresionați de gest și au pledat pentru mai multă compasiune și empatie față de cei care trăiesc pe străzi.

Dialogul dintre frizer și bietul om al străzii

„-Salut, te rețin un minut. Ai vrea să-ți fac o tunsoare gratuită din partea mea?

-Eu zic că da. Nu am nici bani…

-Stai liniștit, nu-i problemă. Te tund, îți aranjez barba…

-Dar, un pic, nu mult.

-Nu mult, nu. Barba doar o aranjăm.

-De cât timp ești pe străzi?

-De 2 ani. Am 53 de ani, dar de 2 ani sunt boschetar, de pe stradă.

-De 2 ani ești pe stradă?

-Da, am avut familie, am avut copil. Dar, nu știu, m-a luat un șoc și nu mi-am mai revenit de încăpățânat ce sunt.

-Cum ai ajuns pe străzi?

-M-am certat cu fosta nevastă. 10 ani am stat împreună, nici dă-te mai încolo nu zicea. Ne respectăm, dar Dumnezeu e mare, o să se afle adevărul.

-Mulțumesc lui Dumnezeu, eu am avut noroc la bani. M-am descurcat super bine.

-Ce ai lucrat înainte?

-Am avut magazin și bar și i-am lăsat tot fostei soții cu care am copii. Eu am stat în străinătate, dar de 31 de ani am revenit aici.

-Dar, ce supărare am eu, că nici pensie nu am… nici măcar de handicap”, a fost dialogul purtat de cei doi.

Acest act de bunătate ne amintește că, într-o lume plină de haos și neînțelegere, există încă oameni cu suflete calde care sunt gata să îi ajute pe cei aflați în nevoie.

