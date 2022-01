Trapper-ul Alberto Grasu, unul dintre tinerii care ar fi devastat vila din București, de Revelion, se apără: “Proprietarul a spus că putem face ce vrem, că nu-l interesează”

Alberto Grasu este unul dintre tinerii acuzați că, în noaptea de Revelion, ar fi devastat, împreună cu mai mulți cunoscuți, o vilă din centrul Capitalei. Aceștia ar fi închiriat locația pentru petrecerea de Anul Nou, însă, spre dimineață, din motive greu de înțeles, ar fi distrus-o. În urmă, au rămas pagube evaluate de proprietar la aproximativ 30.000 de euro. Alberto Grasu susține, însă, că proprietarul le-ar fi permis să facă tot ceea ce vor în vilă, pe motiv că nu-i aparține și nu-i pasă de consecințe.

Polițiștii bucureșteni ai Secției 14 au adus, marți, la audieri, mai multe persoane care ar fi participat la o petrecere respectivă. Alberto Grasu susține că nu a perceput nicio taxă de intrare cum s-a vehiculat, dar că tinerii au venit la petrecere după ce adresa a fost postată pe o rețea socială.

“La TV spune că noi am luat bani, 75-80 de lei, la intrare. Că au fost cuţite / macete / droguri şi tot felul de aberaţii de genul. Cum să mă bucur la 80 de lei în seara de Revelion şi să nu ţin la intimitatea mea sau prietenii mei la intimitatea lor. De la ora 2.00 noaptea după Revelion foarte multă lume a început să se autoinvite pentru că, nu vreau să mă laud, dar până la urmă sunt persoană publică şi lumea a auzit că Alberto Grasu e la un Revelion şi aşa mai departe”, a spus Alberto Grasu, potrivit Antena 3.

Alberto Grasu: “Nu au existat droguri, cel puțin în anturajul meu”

Alberto Grasu, un cunoscut trapper, neagă că la petrecerea de Revelion s-ar fi consumat droguri, așa cum s-a vehiculat. Totodată, artistul a explicat și cum a ajuns să închirieze vila care, ulterior, a fost devastată.

“Mă repet încă o dată: droguri nu au existat, cel puţin anturajul meu cu care am fost acolo nu a deţinut. Şi maceta aceea pe care o ţinea prietenul meu în mână (în poză) este un cuţit de bucătărie cu care am tăiat tortul şi am desfăcut şampania la ora 00.00. Am vrut să organizez o petrecere, cum pusesem şi pe Instagram, să închiriez un club din Centrul Vechi, dar am zis că vreau să-l fac cu apropiaţii şi să ţin la intimitate şi am ales să merg la această vilă. Încetaţi să ne defăimaţi la TV, avem familii şi sunt oameni care nu ne cunosc personal şi îşi fac o părere la aberaţiile spuse de către voi”, a mai spus Alberto Grasu.

“Cablurile electrice s-au deteriorat din cauza apei”

În continuare, a dezvăluit și motivul pentru cablurile electrice din vilă s-ar fi deteriorat. De vină ar fi fost țeava principală care s-a spart și parterul a început să se inunde.

“Totul a început la ora 11:00 când cineva a mers sus şi a dat drumul la apă pentru a spăla paharele. Atunci ţeava principală de apă a vilei s-a spart şi parterul a început să se inunde. Noi n-am ştiut ce să facem şi am sunat proprietarul, iar acesta ulterior ne-a spus unde se află cheia „office-ului”, de care spune el că am intrat prin efracţie. Cineva de la petrecere a intrat în office şi a căutat centrala sau sursa de unde poate opri apa. Cablurile electrice s-au deteriorat din cauza apei şi electricitatea fiind stinsă după indicaţiile lui ca să nu luăm foc. Pe la ora 2:30 – 3:00 îşi face apariţia vărul lui, al proprietarului, şi intră în vilă, se uită, sună proprietarul pe cameră şi îi arată ce s-a întâmplat, oprind într-un final apa de la canalizare”, a mai spus Alberto Grasu.

„Vărul proprietarului a inspectat vila, după care a plecat”

Într-un final, vărul proprietarului ar fi venit la vilă și ar fi oprit apa de la canalizare. Ulterior, acesta ar fi inspectat vila, după care ar fi plecat, deși tinerii continuau să vină la petrecere.

“Totul era în regulă, vărul proprietarului venind şi oprind apa de la canalizare. Văzând că totul era în ordine şi doar era exagerat de multă apă, pentru că a curs 3-4 ore apa, a inspectat puţin vila şi a plecat. Eu am mai rămas puţin în „living” unde era petrecerea în sine, iar pe la ora 4:00 m-am retras alături de iubita mea, prietenul meu şi iubita lui în cea mai spaţioasă cameră a vilei, situată în corpul 2. Noi neştiind ce se petrece şi câtă lume a venit la Revelion, adresa fiind pusă pe Instagram. Şi toată lumea venea. Şi nimeni din „organizatori” neştiind sau nevrând să se işte vreun scandal nu i-a dat afară”, a mai spus trapperul.

“ 30.000 de euro este o sumă aberantă. Proprietarul… ”

În final, Alberto Grasu susține că proprietarul a transmis cuiva la telefon că pot face tot ce vor în locație, pentru că nu-i aparține.

“M-a deranjat puţin că vina a fost dată pe noi şi „daunele” se ridică la 30.000 de euro. Este o sumă aberantă. Proprietarul având anunţ pe olx citez: „Afacere la cheie de vânzare – Hotel – Centru Bucureşti”. La preţul de 30.000 de euro. Şi menţionez că proprietarul a şi spus cuiva la telefon că putem face ce vrem că nu-l interesează că hotelul nu este al lui. El necerându-ne vreun act de identitate sau neoferindu-ne vreun contract sau chitanţa cum a spus el la televizor”, a declarat Alberto Grasu.