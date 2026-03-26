Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%! Costă doar câteva mii de lei

Primăvara se numără florile, mai ales în Capitală. Căci grădina de la bloc poate să crească serios prețul unui apartament pus la vânzare. Trendul a căpătat amploare în ultimii ani, iar locatarii au ajuns să investească zeci de mii de lei pe an pentru a-și amenaja o mică grădină cu flori și arbori. Se pare că acest artificiu poate ridicat prețul unui apartament cu până la 25%.

Spațiile verzi și grădinile cu flori sunt din ce în ce mai rare în Capitală, motiv pentru care au devenit mai „prețioase”. Potrivit specialiștilor, o mică grădină amenajată la bloc poate crește considerabil prețul unui apartament. Așa că proprietarii s-au adaptat rapid și investesc în grădini.

Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%

De exemplu, mai mulți locatari din Sectorul 3 investesc 10.000 de lei anual că să aibă grădină în faţa blocului. Iar plantele și îngrășământul le primesc de la primărie.

„Ne-au dat 14 platani, 4 palmieri, 10 de iarbă de pampas, plus ce cumpărăm şi noi de la asociaţie. Ne ocupăm de tot ce înseamnă grădină adică săpăm, greblăm, udăm grădină. Anul ăsta vrem să cumpărăm 57 de brăduţi, 100 de butaşi de trandafiri ca să-i plantăm”, a declarat Marius Florin Trăistaru, preşedinte de bloc Sectorul 3.

Pentru amenajarea unei grădini de 100 de metri pătraţi costurile sunt de cel puțin 2.000 de lei, în funcţie de plantele alese. Însă locatarii nu se uită la bani, căci știu că investiția merită, mai ales dacă au de gând să își vândă apartamentul. O grădină cu flori în fața blocului crește prețul cu 25%.

„De exemplu în zonă se vinde cu 120.000, noi putem să vindem de exemplu cu 135- 150.000, cam așa se duce”, spune Marius Florin Trăistaru, preşedinte de bloc Sectorul 3.

Se pare că acest mic truc funcționează foarte bine, atât de bine încât cei care nu au spațiu pentru o grădină în fața blocului s-au reorientat și au amenajat grădina pe acoperișul blocului.

Secretul japonezilor pentru o casă mereu curată. Obiceiul care înlocuiește curățenia generală

A crescut taxa obligatorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cât trebuie să achite, de acum