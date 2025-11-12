Acasă » Știri » Trupul lui Timotei Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el

Trupul lui Timotei Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 19:26
Trupul lui Timotei Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el

Daniel Onoriu, fost pilot de raliuri, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată o adevărată tragedie în familia sa. La doar câteva săptămâni după ce și-a condus mama pe ultimul drum, fostul sportiv se confruntă cu pierderea tatălui său, care a decedat recent în Franța, în urma unei boli grave. Această pierdere vine ca o lovitură copleșitoare într-un context deja tensionat, Daniel aflându-se în penitenciarul Rahova, unde ispășește o pedeapsă de doi ani și șase luni.

Durerea lui Daniel Onoriu este cu atât mai copleșitoare cu cât pierderea tatălui vine la scurt timp după despărțirea de mama sa, plecată dintre cei vii în luna septembrie. Atunci, fostul pilot a primit o scurtă învoire din partea penitenciarului Rahova pentru a fi prezent la ceremonia de înmormântare, pe tot parcursul căreia a fost escortat și a rămas încătușat. Acum, istoria pare să se repete: dacă va obține din nou permisia, Daniel va putea să își ia rămas-bun și de la tatăl său, tot sub aceleași condiții impuse de statutul său de deținut, într-un nou moment sfâșietor pentru întreaga familie.

Unde va fi depus tatăl lui Daniel Onoriu

Trupul neînsuflețit al tatălui său a fost adus în București. În ciuda distanței și a circumstanțelor, familia se pregătește să îi aducă un ultim omagiu, organizând slujbele de priveghi și înmormântare în Capitală. Evenimentele funerare vor avea loc la Biserica Maranata din zona Dămăroaia, iar acestea vor oferi prietenilor și rudelor ocazia de a-și lua rămas bun și de a-i arăta respectul cuvenit defunctului.

„Astăzi, trupul neînsufleţit al unchiului meu, Costel Onoriu, s-a întors acasă, în București. Slujba de priveghi va avea loc în această seară şi mâine seară, la Biserica Maranata din Dămăroaia. Cei care l-au iubit, l-au prețuit sau doresc să fie alături de familie pot lua parte la slujbă”, a transmis nepotul acestuia.

Foto: Facebook

