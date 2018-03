Trupul neînsuflețit al Israelei Vodovoz, ridicat de la INML! Sicriul a plecat spre Israel

Trupul neînsuflețit al Israelei Vodovoz s-a aflat de vineri seară la INML, dar până ieri nu a venit nimeni să îl ridice. Băiatul și fata femeii de afaceri au apelat la transportul funerar. Hillal şi Ianiv, care-i vor moşteni întreaga avere, o înmormântează pe Israela în țara ei natală, Israel.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Israelei Vodovoz a plecat, marți (13 martie), spre Israel. Copiii ei sunt cei care se vor ocupa de înmormântarea ei. Ei nu au venit în țară să-i ridice trupul de la INML și au făcut totul prin intermediul avocatei Israelei Vodovoz. Toate costurile acestor proceduri, inclusiv transportul, se ridică la 6.000 de euro.

„Ambasada şi o firmă specializată în servicii funerare se ocupă de formalităţi. Familia din Israel a făcut tot ce i-a stat în putinţă. Copiii nu au putut să vină, fiica Israelei are 3 copii mici, abia s-au ocupat de toate aceste acte. Cred că în seara aceasta (n.r. marţi) trupul va pleca spre Israel”, a declarat pentru avocata Rodica Bucur, pentru click.ro.

Israela Vodovz va fi înmormântată goală?

„Ieri după-amiază, când să mă odihnesc, am auzit ciocănituri şi bocănituri. Mirosea ceva ciudat. S-a scos vechea uşă şi s-a montat o nouă uşă. Am văzut doar muncitorii care lucrau, nicio rudă. Dumnezeu s-o ierte, ne pare foarte rău. Era o vecină foarte cumsecade şi la locul ei. Poliţiştii au trecut pe la mine. Săracii, au stat trei zile câte două persoane. Era normal, o uşă spartă a trebuit să fie schimbată. Am colege de şcoală în Israel şi ştiu că se înmormântează în pielea goală într-un cearşaf. Atâta ştiu că, eu când am fost în toamnă, a murit mama unei cunoştinţe şi şapte zile bărbaţii stau în genunchi în casă şi onorează memoria celor care au murit,” a declarat o vecină de-ale Isralei Vodovoz, potrivit wowbiz.ro.