Tzancă Uraganu își terorizează vecinii de bloc. Ce lucru rușinos i-a făcut femeii de sub el

Tzanca Uraganu, unul dintre cei mai bine plătiți maneliști din România, cu o avere pe măsura fanilor pe care îi are, se pare că nu prea știe ce înseamnă să trăiești în comunitate, potrivit vecinilor săi.

Acesta locuiește într-un complex rezidențial luxos, însă vecinii săi se plâng de comportamentul său. Recent, pe grupul de Facebook al complexului rezidențial de lux, unul dintre colocatarii lui Tzancă a postat o rugăminte: ”Rog localatarul care locuiește în apartamentul *&^% care ocupă abuziv locul de parcare din fața blocului, să îndepărteze de urgență mecanismul de blocare al acestuia”.

La aceasta postare, un alt vecin a reacționat, postând o altă nemulțumire: ”Mă inundă an de an! A fost cineva să discute, a zis că e în proces de schimbare a căzii (pe vremea aia, toată apa din cada lui se scurgea în baia mea). Acum mă inundă mai rar, am dedus că și-a schimbat cada”, a scris o vecină nemulțumită.

Tzanca Uraganu are o colecție de mașini de lux

Tzancă Uraganul are o impresionantă colecție de mașini. Manelistul se urcă la volanul a 3 autovehicule de lux. Un BMW X5 de zeci de mii de euro, un Lamborghini, dar și un Rolls-Royce, iar, mai recent, Tzancă Uraganul și-a mai comandat un Ferrari 458 Italia Spider în valoare de 220.000 de euru, relatează wowbiz.ro.

Sursa foto: Arhiva Cancan