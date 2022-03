Ucraineancă ajunsă în România, poveste tragică! De necrezut cum o trata tatăl vitreg: „Îmi dădea mâncare pentru câini”

Yaroslava Burlachenko, ucraineancă stabilită în România, povesteşte traumele prin care a trecut până să se mute în ţara noastră. După ce a rămas singură cu tatăl său vitreg, aceasta a trăit clipe de nedescris, fiind obligată să mănânce mâncare pentru câini.

Cu toate acestea, însă, Yaroslava şi-a amintit de familia ei din Ucraina, în contextul războiului cu Rusia, şi speră ca atât mama ei, cât şi tatăl vitreg, să rămână în viaţă în timpul bombardamentelor.

Cum ajunsese handbalista Yaroslava Burlachenko să mănânce hrană pentru câini

Yaroslava Burlachenko este handbalistă de profesie şi a ajuns în România în urmă cu aproape 10 ani, după ce a jucat la Galaţi. Între timp, aceasta a bifat mai multe echipe de club şi în prezent activează pentru Minaur Baia Mare.

”Realizez că lucruri care mi s-au părut importante până acum în viață nu mi se mai par așa de importante. Și invers. Eu am plecat la 13 ani de acasă. Am avut o copilărie foarte fericită până a murit bunica mea. Ea m-a crescut, datorită ei am fost foarte activă și aveam notele cele mai bune, am participat la olimpiade. La școală mi s-a spus că sunt o fată sclipitoare. Când a murit bunica, am rămas cu mama, cu soțul ei și cu doi frați mai mici. Mama lucra zilnic și nu prea a avut grijă de mine”, cam aşa îşi începe istoria Yaroslava. Doar că lucrurile capătă alte proporţii, după un timp:

„Cu el (n.r. cu tatăl vitreg) am avut cele mai mari probleme. Nu ne-am înțeles deloc. După moartea bunicii, am stat doi ani cu ei, apoi n-am mai suportat și am plecat pur și simplu de acasă. Am stat patru ani la liceul sportiv, am fost una din cele mai bune jucătoare, apoi m-a transferat Universitatea Podatkova. După patru ani, am ajuns la Galați. Mama mă tot suna și îmi zicea că are probleme cu soțul.

La 19 ani, m-am întors acasă pentru un an. Am crezut că sunt matură și că pot să mă duc să le rezolv eu totul. Am stat un an, ne-am certat foarte mult. Între timp, am înțeles că mama mea era de acord cu ce se întâmpla în relația cu soțul ei. Am încercat să lupt împotriva acceptării ei, am încercat să le explic în ce fel trebuie să trăiască să fie fericiți.

Până la 23-24 de ani m-am luptat cu ei la telefon, apoi mi-am dat seama că ei fac oricum cum vor ei. Atunci am zis că nu mă mai bag. Ei mă sunau mai mult când aveau nevoie de bani. Asta m-a supărat, de aia am vorbit cu ei mai rar, dar acum, când a început războiul, mi-am dat seama că toată situația negativă pe care am avut-o cu ei nu mai contează. Tot ce contează e ca ei să rămână în viață. Da, inclusiv el (n.r. soțul mamei). Dacă ea se simte bine cu el, nu mai am ce să zic. E alegerea ei.

Soțul mamei nu-mi dădea de mâncare. Ea era însărcinată cu sora mea, a plecat la maternitate, iar eu am rămas acasă cu el și cu doi frați mai mici. El mă punea să le pregătesc de mâncare, dar mie îmi dădea mâncarea pe care o făcea pentru câini”, a declarat Yaroslava Burlachenko la GSP Live.