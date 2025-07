Ultima discuție dintre Mihai Leu și soția lui e tulburătoare: ”I-a curs o lacrimă...”

Pe 1 iulie 2025, România a pierdut nu doar un sportiv de excepție, ci și un simbol al curajului, al pasiunii și al demnității. Mihai Leu, primul campion mondial la box profesionist din istoria țării, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani, după o luptă neobosită de peste un deceniu cu o boală necruțătoare.

Fostul pugilist și pilot de raliuri a fost un exemplu de forță, atât în ring, cât și în afara lui. Diagnosticul grav primit în urmă cu 11 ani nu l-a împiedicat să continue să inspire, să muncească, să îndrume tineri și să creadă în propriul drum. Timp de mai bine de un deceniu, Mihai Leu a dus o luptă pe care mulți ar fi abandonat-o mult mai devreme. A făcut-o cu discreție, fără să-și plângă vreodată de milă, păstrându-și mereu verticalitatea care l-a definit.

Ultimele momente din viața lui Mihai Leu: „M-a salutat prin gesturi! A vrut să moară acasă!”

Anna Leu, soția lui Mihai Leu, i-a fost alături în toate momentele dificile, dar mai ales în ultimele clipe de viață, când lupta cu boala ajunsese la capăt. Deși fostul campion se afla în comă profundă, prezența și cuvintele ei au avut un impact profund asupra lui, demonstrând legătura puternică și invizibilă care îi unea. Gesturile, emoțiile și tăcerea dintre ei au spus mai mult decât orice cuvânt, marcând o despărțire sfâșietoare, dar plină de iubire, recunoștință și o demnitate care a rămas până în ultimul moment.

„Dacă nu mai poți, oprește-te. Odihnește-te…” lar atunci s-a întâmplat ceva cu adevărat tulburător. „I-a curs o lacrimă. Am fost șocată. Era în comă profundă… Am fugit la doctor şi l-am întrebat: «De ce?» Mi-a spus că auzul e ultimul simţ pe care îl pierde un om. Intre noi a fost o legătură foarte adâncă si el ma simte, m-a simțit. Am fost o femeie foarte norocoasă. Am avut 34 de ani cu Mihai… N-au fost mulți, dar am trăit cât n-au trăit alţii într-o căsnicie. El n-a acceptat niciodată boala, spunea mereu că nu ştie nimic, să vorbim noi. Dar a luptat. A luptat pentru mine.”, a declarat Anna Leu pentru WOWbiz.