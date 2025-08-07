Acasă » Știri » Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată. S-a aflat azi

Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată. S-a aflat azi

De: Denisa Iordache 07/08/2025 | 20:22
Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată. S-a aflat azi
Ion Iliescu. Sursă: INQUAM_Photos_Octav_Ganea

Ion Iliescu, fostul președinte al României și una dintre cele mai influente figuri politice ale epocii post-decembriste, a fost înmormântat astăzi, 7 august 2025, în Cimitirul Ghencea din Capitală. Deși ceremonia a fost una oficială, cu onoruri militare și în prezența mai multor personalități ale vieții politice și publice, un detaliu esențial nu poate fi trecut cu vederea: ultima sa dorință nu a fost respectată.

Viperele Vesele au dezvăluit în ultimele zile că Ion Iliescu ar fi cerut în mod clar, în mai multe rânduri, să fie incinerat, nu înmormântat creștinește. Potrivit acestora, fostul șef de stat a susținut până în ultimele clipe ale vieții dorința ca trupul său să fie supus incinerării, o alegere personală care, iată, a fost ignorată la momentul decisiv.

Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată

Cu toate acestea, ceremonia de astăzi a contrazis aceste intenții. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus în Cimitirul Ghencea, în prezența unui sobor de preoți și cu respectarea ritualurilor creștine ortodoxe. Astfel, ultima sa dorință de a fi incinerat nu a fost respectată.

Ion Iliescu a decedat pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după o lungă suferință cauzată de o boală incurabilă. Timp de două zile, românii și-au putut lua rămas bun la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul în Sala Unirii. Însă, în ciuda solemnitații momentului, întrebarea rămâne: de ce dorința sa finală nu a fost respectată?

Ce riscă șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină, după modificarea recentă a Codului Rutier
Ce riscă șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină, după...
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...

Mesajul emoționant publicat de Nina Iliescu

Pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu a transmis un mesaj profund emoționant, în care și-a exprimat durerea pierderii și recunoștința față de cei care i-au fost alături în aceste clipe grele. A ținut să le mulțumească personal tuturor celor care i-au oferit sprijin, dar și echipei medicale care, în ultimele luni din viața soțului ei, a luptat cu devotament pentru a-i prelungi viața. (VEZI AICI).

CITEȘTE ȘI:

Ion Iliescu, pe ultimul drum! CANCAN.RO face radiografia evenimentelor, după ce fostul președinte al României a murit! Detalii despre ceremonia de înhumare

Unde s-a ascuns Nicușor Dan pe tot parcursul înmormântării lui Ion Iliescu? Ruptură de protocol din cauza actualului președinte

Tags:
Iți recomandăm
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
Știri
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
Știri
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de...
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată...
Promisiunea Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner. Vedeta a publicat un videoclip cu ei cântând: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Adevarul
Promisiunea Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner. Vedeta a publicat un videoclip cu ei...
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
Digi24
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra...
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se află aproape de fostul sediu PDL
Mediafax
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se...
Parteneri
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus...
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
kanald.ro
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj...
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
kfetele.ro
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru...
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
go4it.ro
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut...
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo”
Fanatik.ro
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV:...
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende”
Fanatik.ro
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece...
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Mihaela Rădulescu a făcut ANUNŢUL pe Facebook la doar o săptămână de la funeralii
Romania TV
Mihaela Rădulescu a făcut ANUNŢUL pe Facebook la doar o săptămână de la funeralii
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Zi fericită pentru Traian Băsescu. A învins statul român. Fostul președinte primește totul înapoi
Capital.ro
Zi fericită pentru Traian Băsescu. A învins statul român. Fostul președinte primește totul înapoi
Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării fostului șef de stat
evz.ro
Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării...
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu adevărat rușine...”
Gandul.ro
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu...
as.ro
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit...
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
radioimpuls.ro
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la...
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit...
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
Fanatik.ro
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 8 august, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 8 august, de la ora 20.00
Incendiu violent în Mamaia! Clubul a ars complet. VIDEO
Incendiu violent în Mamaia! Clubul a ars complet. VIDEO
Reacție fabuloasă a unei mirese, după ce mirele i-a spus pe numele fostei iubite, chiar în ziua nunții. ...
Reacție fabuloasă a unei mirese, după ce mirele i-a spus pe numele fostei iubite, chiar în ziua nunții. Ce i-a spus
O tânără a fost agresată în plină stradă de frații Corduneanu. Femeia a ajuns la spital
O tânără a fost agresată în plină stradă de frații Corduneanu. Femeia a ajuns la spital
Vezi toate știrile
×