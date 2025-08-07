Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată. S-a aflat azi

Ion Iliescu, fostul președinte al României și una dintre cele mai influente figuri politice ale epocii post-decembriste, a fost înmormântat astăzi, 7 august 2025, în Cimitirul Ghencea din Capitală. Deși ceremonia a fost una oficială, cu onoruri militare și în prezența mai multor personalități ale vieții politice și publice, un detaliu esențial nu poate fi trecut cu vederea: ultima sa dorință nu a fost respectată.

Viperele Vesele au dezvăluit în ultimele zile că Ion Iliescu ar fi cerut în mod clar, în mai multe rânduri, să fie incinerat, nu înmormântat creștinește. Potrivit acestora, fostul șef de stat a susținut până în ultimele clipe ale vieții dorința ca trupul său să fie supus incinerării, o alegere personală care, iată, a fost ignorată la momentul decisiv.

Ultima dorință a lui Ion Iliescu nu a fost respectată

Cu toate acestea, ceremonia de astăzi a contrazis aceste intenții. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus în Cimitirul Ghencea, în prezența unui sobor de preoți și cu respectarea ritualurilor creștine ortodoxe. Astfel, ultima sa dorință de a fi incinerat nu a fost respectată.

Ion Iliescu a decedat pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după o lungă suferință cauzată de o boală incurabilă. Timp de două zile, românii și-au putut lua rămas bun la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul în Sala Unirii. Însă, în ciuda solemnitații momentului, întrebarea rămâne: de ce dorința sa finală nu a fost respectată?

Mesajul emoționant publicat de Nina Iliescu

Pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu a transmis un mesaj profund emoționant, în care și-a exprimat durerea pierderii și recunoștința față de cei care i-au fost alături în aceste clipe grele. A ținut să le mulțumească personal tuturor celor care i-au oferit sprijin, dar și echipei medicale care, în ultimele luni din viața soțului ei, a luptat cu devotament pentru a-i prelungi viața. (VEZI AICI).

