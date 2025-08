Ultimele cuvinte ale lui Ion Iliescu despre moarte. Ce i-ar fi prelungit viața fostului președinte al României

Cu doar câteva zile înainte să fie spitalizat, Ion Iliescu a acordat un ultim interviu în care a vorbit despre viață și moarte, despre oamenii care i-ar rămas alături, dar și despre femeia care a stat lângă el 74 de ani. Primul președinte al României de după Revoluția din 1989 și-a deschis cu sinceritate sufletul în acest interviu ”testament”.

Cu resemnare parcă în fața destinului care se pregătea să-i încheie misiunea pe acest pământ, Ion Iliescu a acordat un ultim interviu, care va rămâne în istorie. S-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de a fi internat în spital. Interviul i-a fost luat de Ionuț Vulpescu, fostul său consilier și fost ministru al Culturii. Pe parcursul discuției, Ion Iliescu și-a trecut în revistă viața, cu bune și cu rele.

„Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România, și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic. Dimpotrivă. În rest, moartea e o experiență metafizică”, mărturisea Ion Iliescu.

Ion Iliescu vorbea atunci și despre ”secretul” longevității sale.

„Nu mi-a fost frică de viață, și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă (…) Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță, faptul că nu am avut acces la social-media mi-a prelungit viața. (…)”, mai spunea Ion Iliescu.