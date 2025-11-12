Acasă » Știri » Ultimele imagini cu Horia Moculescu în viață sunt tulburătoare! Maestrul era în mari suferințe

Ultimele imagini cu Horia Moculescu în viață sunt tulburătoare! Maestrul era în mari suferințe

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 14:30
Ultimele imagini cu Horia Moculescu în viață sunt tulburătoare! Maestrul era în mari suferințe
Horia Moculescu/Foto: Facebook
Lumea artistică din România este în doliu. Horia Moculescu, unul dintre cei mai apreciați compozitori, pianiști și oameni de televiziune ai ultimelor decenii, a încetat din viață astăzi, 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Artistul era internat de câteva zile la secția de terapie intensivă a Institutului „Matei Balș” din București, unde medicii au luptat pentru viața sa, însă trupul slăbit al maestrului nu a mai putut face față complicațiilor medicale.

Deși în ultimii ani se retrăsese treptat din viața publică, preferând discreția și liniștea, cei apropiați știau că starea sa de sănătate se deteriorase vizibil. Problemele medicale se agravaseră odată cu vârsta, iar aparițiile sale în public deveniseră tot mai rare.

Ultimele imagini cu Horia Moculescu

Ultimele imagini surprinse cu Horia Moculescu au arătat un om fragil, slăbit, care lupta cu boala, dar care păstra, în priviri și în gesturi, acea lumină inconfundabilă a unui artist.

Horia Moculescu/Foto: social media

Într-una dintre ultimele sale ieșiri, Horia Moculescu a fost văzut într-un scaun cu rotile, însoțit de fiica sa, Nidia, și de câțiva prieteni apropiați. Deși vizibil afectat de problemele de sănătate, compozitorul a păstrat un zâmbet cald și o atitudine senină.

„Azi m-am dat cu căruciorul lui Mocu Moculescu Horia. Nidia Mihaela Moculescu e specialistă deja la parcări, dar cu prețul unui mic accident. A accidentat un toc de ușă care nu știe de unde a apărut. Luni ieșim în Cismigiu dacă se mai răcoreşte. Mocu vă salută!”, a transmis Mihai Alexandru pe Facebook.

De-a lungul carierei, Horia Moculescu a colaborat cu numeroși artiști de renume, a compus piese care au făcut istorie și a inspirat respectul tuturor celor care au avut privilegiul să-l cunoască. Dincolo de scenă și de reflectoare, el era cunoscut pentru spiritul său generos, pentru umorul rafinat și pentru pasiunea cu care vorbea despre artă, viață și prietenie.

