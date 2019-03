Ultimul interviu al lui Nicu Maharu înainte să moară: „La revedere!”

Nicu Maharu a aflat, în urmă cu doi ani, că suferă de o boală gravă, care, în cele din urmă, l-a măcinat ușor, ușor. În februarie, familia a realizat că bărbatul nu mai are nicio șansă de supraviețuire și a chemat un preot.

”Am avut o cădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Am fost foarte rău. Am o tumoră la cap. Cancer!”, a explicat Maharu în ultimul interviu pe care l-a acordat înainte să moară.

Conform spuselor sale, a încercat tratamente intense pentru a putea să se vindece! Fără folos! Chiar dacă el era optimist. A sperat până în ultima clipă că își va reveni.

“Sunt bine acum, nu sunt mort cum spune lumea. Sunt viu!”, susținea Nicu Maharu.

La momentul respectiv, acesta preciza că a renunțat complet la consumul de alcool. “Gata cu băutura. La revedere! Înainte beam încontinuu câte o săptămână. Numai tărie”, declara fostul iubit al Simonei Sensual.

Nicu Maharu a murit în joi dimineață! Cel supranumit ”Regele petrecerilor” a pierdut lupta cu crunta boală, cancerul! Acesta fusese diagnosticat în urmă cu doi ani și de atunci a început tratamentul. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru Nicu Maharu. Maharu a încetat din viață la ora 03:30!