Un ajutor de bucătar din Brașov și-a scos la vânzare virginitatea pentru a-l ajuta pe fratele său bolnav. În vârstă de 34 de ani, ardeleanul susține că ar fi singura soluție de a-și salva fratele. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte și declarații de-a dreptul sfâșietoare.

Sebastian Ciercies a șocat o țară întreagă, în urmă cu câțiva ani, atunci când, din cauza datoriilor și din lipsa unui loc de muncă, a apelat la un gest disperat și și-a scos la licitație fecioria.

"Bărbat, 29 de ani, Braşov. Constituție atletică, brunet! Vând virginitate şi rog seriozitate! Preţ: de la 850 de euro (700 lire)! Nu este inclus transportul", scria în anunțul publicat într-un ziar local din Brașov, în 2014. Textul a făcut, ulterior, înconjurul lumii.

La aproape cinci ani distanță, Sebastian se vede nevoit să reia anunțului. Tânărul de 34 de ani, speră ca, de data aceasta, să aibă mai mult noroc. Brașoveanul, care în prezent lucrează ca ajutor de bucătar, vrea să își vândă virginitatea pentru a-și ajuta financiar fratele. Acesta din urmă ar fi grav bolnav.

”Îmi scot virginitatea la licitație. Cu banii ăștia vreau să-mi salvez fratele care este grav bolnav. El acum se află în spatele gratiilor. Starea lui de sănătate nu este bună. Din cauza diabetului are amputate patru degete de la piciorul stâng, iar medicii i-au zis că o să fie nevoiți să-i taie piciorul. L-am ajutat cu cât am putut, muncesc de patru ani, dar acum am ajuns într-o situație critică. Prețul de pornire al licitației este de la suma de 800 de euro, iar toți banii pe care-i obțin o să meargă către fratele meu de 32 de ani”, a declarat Sebastian Ciercies, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Subiect de glume în Marea Britanie

În urmă cu aproape cinci ani, anunțul lui Sebastian a apărut și în presa din Marea Britanie, iar englezii au făcut haz de dorința românului. Jurnaliștii de la Daily Mail l-au considerat pe tânăr ghinionist în dragoste, pentru că nu ar fi primit nicio ofertă. Britanicii l-au comparat pe brașoveanul nostru cu Brad Pitt, dar spuneau că nu e chiar atât de drăguț ca starul de la de la Hollywood. Tot ei au ridicat și o întrebare: "Românul vrea să renunțe la virginitate cu un bărbat sau cu o femeie?" pentru că acest lucru nu era specificat în anunț.

