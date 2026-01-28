Acasă » Știri » Un american, uluit după ce a mâncat sarmale cu mămăligă în Queens, New York: ”Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”

Un american, uluit după ce a mâncat sarmale cu mămăligă în Queens, New York: ”Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 11:28
Care a fost părerea americanului despre sarmale / Sursa foto: Tiktok

Un american pasionat de gastronomie a descoperit recent bucătăria românească chiar în Statele Unite și a rămas profund impresionat de gusturi și combinații. Fără să știe aproape nimic despre România sau despre mâncarea tradițională românească, acesta a decis să comande dintr-un restaurant românesc din Sunnyside, Queens, curios să încerce ceva complet nou pentru el. 

Prima surpriză a venit odată cu ciorba de perișoare, pe care a descris-o ca fiind o „supă incredibilă”, plină de arome echilibrate, cu legume bine definite și chifteluțe. A apreciat combinația dintre morcovi, țelină, ceapă, roșii și verdețuri, dar mai ales faptul că un ardei iute adăugat din când în când transforma fiecare înghițitură într-o experiență intensă.

Ce a spus americanul despre sarmalele românești

Entuziasmul său a crescut și mai mult în momentul în care a trecut la sarmale, pe care le-a comparat cu rulourile de varză cunoscute în alte culturi, însă a recunoscut fără ezitare că acestea sunt cele mai bune pe care le-a mâncat vreodată. Servite cu smântână și alături de mămăligă, sarmalele l-au făcut să se întrebe, amuzat, cum de bucătăria românească a rămas atât de mult timp un „secret” pentru el.

Sursa foto: Tiktok

Experiența a fost completată de mămăliga cu brânză, smântână și ou, un preparat simplu, dar surprinzător de plăcut, pe care l-a descris ca fiind delicios. Combinația dintre ingredientele de bază l-a convins că farmecul mâncării românești stă tocmai în echilibrul și naturalețea sa. La final, americanul a recunoscut că a descoperit o bucătărie subestimată și a recomandat tuturor să caute un restaurant românesc în apropiere.

„Acestea sunt, cu siguranță, cele mai bune sarmale pe care l-am avut vreodată. Ce? Cine a ascuns mâncarea românească de mine? Asta vreau să știu. În regulă, și în cele din urmă, Mamaliga cu brânza și smântână. Brânză feta și smântână. Cu un ou. Nu sunt multe lucruri nebune acolo în departamentul de arome, dar oul, feta și mămăliga împreună, sunt foarte plăcute. Acesta este un mic dejun plăcut, frate. Hai să facem din nou aceeași mușcătură. Am rămas cu o mică bucată de ardei. Să ne întoarcem aici pentru o mică secundă. Nu știu cine s-a ascuns. Mâncarea românească pentru mine. Secretul a ieșit la iveală. Secretul este aflat. Și am noroc pentru că… am noroc pentru că sunt trei alte… locuri românești”, a povestit americanul într-un video de pe TikTok.

