Marian Tudorache, zis "Becu", binecunoscut în lumea interlopă de la noi, a fost ținta a două tentative de asasinat, după cum a mărturisit el pentru CANCAN.ro. Povestea fabuloasă a unuia dintre cele două momente când a fost aproape să-și piardă viața a fost relatată, cu lux de amănunte, chiar de către presupusul asasin! Incredibil, dar adevărat, tânărul care ar fi fost tocmit să-l execute pe "Becu"cu trei focuri de pistol s-a speriat și a dat bir cu fugiții! Când a fost căutat de oamenii interlopului Ghenosu, care ar fi comandat crima, a fugit pentru protecție chiar la cel pe care urma să-l omoare!

CANCAN.ro vă prezintă cea mai spectaculoasă înregistrare făcută vreodată, care va zgudui lumea interlopă și numai! "Asasinul", pe care îl vom numi așa generic – pentru că, până la urmă, s-a speriat și nu a comis fapta – nu doar că a cerut protecția victimei, un personaj extrem de cunoscut și el printre interlopi, ba chiar a acceptat să povestească totul, filmat cu telefonul mobil! Bărbatul care era ținta crimei și-a strâns astfel probe împotriva lui Florin Ghenosu, unul dintre cei mai periculoși lideri interlopi din țară. Înregistrarea e absolut explozivă și-i implică direct pe Ghenosu, pe fiul său și pe apropiații lor. „Asasinul" dezvăluie inclusiv unde și-ar ține aceștia ascuns "un sac de rafie cu puști și pistoale."

CANCAN.ro redă în continuare INTEGRAL discuția despre tentativa de asasinat!

Victimă: Cum te-a luat pe tine, cum ai văzut tu pistoalele?

Asasin: Pă mine m-a luat Răzvan ăla, Răzvan cu Vicențiu (fiul lui Ghenosu, n.r.) a doua zi, și ne-am dus la Titu. Am mâncat acolo la Chups Chups ăla, cum dracu îi zice, că e mare Chups Chups ăla, așa îi zice, și s-a dus la unu care-i primar dracu ce-i el în sat nu am înțeles…

Victimă: Pri (neinteligibil) cu Răzvan…

Asasin: Da, și de acolo am luat armele, am stau o juma de oră cu ăsta în mașină, cu Vicențiu și cu….

Victimă: Tu ai văzut armele? Pistoale, puști, ce avea?

Asasin: Da, am văzut armele, puști, pistoale, tot… un sac, de rafie!

Victimă: Păi și de ce, ca să mă împuști pe mine sau cum a zis, cum spunea exact? Povestește ce a zis el!

Asasin: Nu, a zis „Am pistol”, când a zis să vin după tine, a zis „Am pistol”. Astea le-a scos tot așa, ori pe tine ori pe ăia ai lui Oaie să-i ameninț. A zis: „Bă, îi chemăm și începem să tragem cu el”.

Victimă: Cine ți-a zis treaba asta? Ghenosu sau Vicențiu?

Asasin: Nu, Vicențiu cu ăsta…

Victimă: Cu Răzvan….

Asasin: Da, dar îți dai seama că tac-su le-a zis, că n-avea acces

Victimă: Dar Ți-a zis și Ghenosu înainte…

Asasin: Da..

Victimă: Păi ți-au zis prima dată ei și după aia te-au luat și te-au dus la Ghenosu, da? Sau cum?

I-au luat telefoanele la poartă, să nu fie înregistrați

Victimă: Așa, ai fost și ai vorbit cu Ghenosu, tu cu el, personal..

Asasin: Da, eu personal, ăștia mi-au luat telefonul la poartă, bun, cutare, m-am dus să vorbesc cu el și mi-a zis: „Bă, uite am o propunere, pot să te ajut în felul următor, te duci și îl împuști pe Becu, îți dau un apartament…”

Victimă: Ghenosu a zis…

Asasin: Da, Ghenosu mi-a zis: „Îți dau un apartament, o mașină, bani, te duci și îl împuști pe Becu, n-ai cum să pici, în caz că pici ești boier acolo, la Mărgineni, îți jur, te caut, pachete, tot ce trebuie…” Îi spun: „Băi frate, nu sunt făcut pentru asta… nu știu”, trebuia să plece, s-a dus din curte la el. A plecat, a ieșit din curte de la el s-a dus la tac-su..

Victimă: În curte la tac-su sau la el?

Asasin: În casă la el, la Sebi, acolo unde stă el, casa lui a mare, da..

Victimă: Și asta a fost discuția cu el, și a doua zi te-a luat Răzvan…

Asasin: Da, și a doua zi m-am dus la hotel cu ei..

Victimă: În seara aia..

Asasin: Da… și mi-a zis că hai mă că ne vedem mâine dimineață, să mai vorbim..

Victimă: Ghenosu… Păi stai puțin, cine ți-a dat arma?

Asasin: Păi nu mi-a dat, a zis: „Vezi că-ți dau pistolul…”

Victimă: Cine a zis treaba asta?

Asasin: Ghenosu! Și mi-a zis: „Dacă nu ai grijă de el, te caut și-n gaură de șarpe”.

Victimă: Și Ghenosu când a zis că-ți dă pistolul, era și fii-su de față sau numai el?

Asasin: Numai el, și mi-a zis: „Bă, dacă e, te caut eu la Mărgineni, nu-i problemă, ești boss acolo”.

Victimă: Cum minte el pe toți, pe ăștia i-a căutat el pe vreunul, ai văzut…

Asasin: Păi nu, pe nimeni..

Victimă: Când l-a omorât pe ăsta, știi ce a făcut…

Asasin: Nu mă bag, frate, nu-i pentru mine. Și după aia fii-su a început cu ăștia a lui Moșiu și mi-a zis: „Bă, că dacă aud, să moară familia mea că…”

Mi-a zis: „Îți dau trei gloanțe…”

Victimă: Și a zis că are pistol Ghenosu?

Asasin: Da, da da!

Victimă: Pistol Pistol!

Asasin: Da, mi-a zis: „Îți dau trei gloanțe, stai numai tirat, vezi că Becu e în oraș”.

Victimă: Cine ți-a zis treaba asta?

Asasin: Ghenosu…

Victimă: Să vii să mă împuști ziua, noaptea, cum?

Asasin: Păi, noaptea, mi-a zis:„Stai tirat până prinzi momentul și atunci îl împuști”. Acuma ce să fac…

Asasin: Fii-su…l-a trimis să mă cazeze…Nu știam ce să fac și dacă e am zis că nu mă pune acolo și… a doua zi au spus gata, mă, hai să mergi cu noi să… și mi-a zis: „Bă, îl faci pe Becu și…”

Victimă: Cine și-a zis?

Asasin: Ghenosu!

Victimă: Personal?

Asasin: Da, a doua zi… Și am zis nu știu frate, n-am făcut așa ceva până acuma nu… Și i-a zis lui fii-su, că era lângă mine: „Haide, mă, că vedem după aia cu Becu, îl prindem mai așa… să-i dea două cuțite lui Oaie…” Ce dracu să mai zic atunci am zis văd eu cu Oaie, îi dau… ce să fac. Ei, și când m-am dus atunci am plecat cu Răzvan și cu el

Victimă: Am înțeles…

Asasin: La Titu… a scos puștile alea de la ăla unde le avea și le-a dus în casă

Victimă: Era cu fii-su, cu Vicențiu și cu…

Puștile, ascunse la Răzvad

Victimă: Deci și băiatul lui Cătălin Nebunu a fost cu tine..

Asasin: Da, da da. M-am pitit acolo pă seară… să nu ne oprească poliția, cutare, a lăsat acolo puștile într-o casă părăsită lângă el, tot casa lui a lu mă-sa mare.

Victimă: A lu Răzvan ăla..

Asasin: Da, într-o coșmelie și a zis hai că venim mâine să le luam. Și m-a dus la hotel și mi-a dat…am alea…am fumat și mi-a zis bă, mâine… și…că tot o să fim brigada noastră și…o să fie totul bine…

Victimă: Cine povestea așa?

Asasin: Vincențiu

Victimă: Nu mai zicea Ghenosu, Vincențiu…

Asasin: Da, cu ăla, cu Mușe…ieșise și Mușe în oraș când m-a..

Victimă: Nu știu cine e Mușe ăla…

Asasin: Tot de umblă cu ei, a fost șoferul lu ăsta… Și atunci mi-a fost frică, am zis gata… A zis mâine vii îți dă tata ăla, nu-i problemă,,,

Victimă: Ce-ți dă?

Asasin: Pistolul!

Victimă: Cine zicea, Vincențiu?

Asasin: Da…

Victimă: Deci de pistol știe toți!

Asasin: Da, da, da, da, îți dai seama a auzit tot orașul…

Victimă: Cum tot orașul?

Asasin: Păi tot orașul, cred că a vorbit și ăștia ai lui Mușe când a plecat de la ei

Victimă: A, a spus de pistol că vrea să mă împuști pe mine..

Asasin: A spus.

Victimă: Și mai are arme la Răzvad?

Asasin: Da, are arme, încă are la Răzvad.

Victimă: La Răzvad la cine are armele?

Asasin: Păi, tot prieteni cu ăsta, cu Răzvan… Nu am fost acolo personal, trebuia să mă duc și nu… nu le-am văzut.

Ghenosu i-a cerut să onoreze ”omerta”

Victimă: Deci tu ai văzut sigur pistolul?

Asasin: Da, tot..

Victimă: D-aia zic, poate îl deblocăm de pe Facebook, să vie după tine iară… Pe tine Samuraiul te-a alergat…ca să faci treaba asta, ce ți-a zis?

Asasin: Păi n-a apucat să zică nimic, era și noapte și am fugit repede în scară…și eram și acolo lângă Poliție unde stau… M-a alergat cu ăia și l-am împins pe ăsta, pe fii-su lui Cătălin…Nebunu..

Victimă: Am înțeles…

Asasin: N-am avut că Samurai ăla tot venea și unul dintre ei avea cuțit în mână, am văzut eu, în spate avea unul cuțit în mână.

Victimă: Păi da, mă, vin ca să te taie, să te sperie…Ce-a zis că dacă ai intrat în horă trebuie să joci, ce-a zis?

Asasin: Da, a zis că dacă o dată intrat nu mai pot să mai ies.

Victimă: Cine și-a zis treaba asta?

Asasin: Tac-su..

Victimă: Ghenosu?

