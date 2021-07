Un avion s-a prăbuşit în Suedia la scurt timp după decolare. 9 oameni au murit, iar câțiva martori au filmat aeronava în flăcări | VIDEO

Scene de viață și de moarte s-au petrecut la mii de metri altitudine în Suedia! Un avion care avea la bord nouăp oameni s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Orebro, au relatat jurnaliștii de la agenţia de ştiri TT News, citând surse oficiale, informează Reuters. Din nefericire, nicio persoană nu a supraviețuit în urma impactului violent și au apărut mai multe filmări cu aeronava în flăcări.

Avionul de mici dimensiuni transporta opt parașutiști și ei, dar și pilotul au murit în urma incidentului teribil, petrecut în apropierea aeroportului din Orebro, oraș aflat la aproape 160 de kilometri vest de Stockholm, potrivit unei alerte primite de Centrul Comun de Coordonare a Salvării (JRCC) din Suedia.

“Este un avion cu paraşutişti care s-a prăbuşit după decolare. Nu avem informaţii despre persoanele de la bord”, a declarat Emil Gustavsson, şeful salvatorilor de la Centrul de coordonare a operaţiunilor de salvare, conform stirileprotv.ro.

Ulterior, a fost activat planul de activare și salvare.

#Breaking: 2 People hospitalized and Several dead in Sweden plane crash#BreakingNews #sweden #planecrash pic.twitter.com/QHd7cTwl3L

