Un băiat de 13 ani și-a salvat mama în ultimul moment din mâinile tatălui! Polițiștii sunt cutremurați de curajul lui

O dramă tulbură întreaga Italie și umple de emoție, după ce, un scandal care putea să se termine tragic, s-a terminat „cu bine”. Eroul zilei este un puști de 13 ani a avut curajul să sune la poliție pentru a-și raporta tatăl care o bătea pe mama sa.

Un băiat de doar 13 ani și-a salvat mama în ultimul moment, după ce și-a văzut tatăl, un bărbat de 43 de ani, moldovean de origine, lovind-o cu bestialitate. Disperat, copilul a format numărul de urgență 113 și a implorat ajutor.

„Tata o bate pe mama, veniți imediat!”, relatează cotidianul Corriere del Veneto. Incidentul a avut loc în localitatea Maestre, de lângă Veneția, iar bărbatul nu ar fi fost la primele ieșiri violente la adresa soției sale.

Polițiștii au ajuns în câteva minute la locuința din Mestre, dar ce a urmat i-a lăsat fără cuvinte. Agresorul a luat-o razna la propriu când s-a trezit cu agenții în casă. A făcut o criză de nervi, a amenințat și bruscat oamenii legii.

„Ieșiți din casa mea! Cine v-a lăsat să intrați? Cine v-a chemat? Dacă nu plecați, o să fie rău pentru toți!”

Bărbatul a devenit violent nu doar cu soția, ci și cu polițiștii. A început să îi lovească cu coatele și să îi împingă, încercând să ajungă la sertarul cu tacâmuri din bucătărie.

Înăuntru erau furculițe și cuțite pe care, spun anchetatorii, intenționa să le folosească pentru a-i amenința.

Oamenii legii au intervenit la timp și l-au imobilizat. Arestarea a avut loc puțin după miezul nopții. După două nopți petrecute în arest, bărbatul a fost dus în fața judecătoarei Francesca Cattarossi.

Acesta nu a vrut să declare nimic. Magistratul a confirmat arestarea și i-a interzis să mai intre în municipiul Veneția, pentru ca soția să fie protejată până când ancheta va stabili dacă au existat episoade repetate de violență domestică.